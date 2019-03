Hoa hậu Ngọc Hân, Tiểu Vy đồng hành cùng 'Tái sinh nhan sắc 2019' 0 Hoa hậu 2018 là giám khảo, trong khi đó Ngọc Hân giúp nhân vật thẩm mỹ có phong cách sống tự tin, mạnh mẽ.

Ngày 6/3 vừa qua, chương trình được ví như phiên bản Let me in (chương trình thay đổi diện mạo nhờ phẫu thuật thẩm mỹ của Hàn Quốc) Việt Nam trở lại với format mới - "Tái sinh nhan sắc 2019" với sự góp mặt của hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, Nam vương quốc tế Man of the world 2018 Cao Xuân Tài, BTV - MC Việt Hà cùng các thí sinh nổi bật của mùa một.

Lần đầu tiên thử sức với vai trò "cầm cân nảy mực" một chương trình phẫu thuật thẩm mỹ, người đẹp 19 sẽ giúp các thí sinh hoàn thiện bản thân ở nhiều lĩnh vực. Bên cạnh Tiểu Vy, Hoa hậu Ngọc Hân sẽ tư vấn nhân vật thẩm mỹ phong cách sống tự tin.

Trần Tiểu Vy đồng hành cùng các thí sinh.

"Tái sinh nhan sắc 2019" nơi phát triển tài năng, chắp cánh cho những hoàn cảnh khó khăn đến với ước mơ hoài bão. Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ nổi tiếng trong ngành thẩm mỹ quốc tế tham gia chương trình gồm Tiến sĩ - bác sĩ Robert Peterson, Chủ tịch Hiệp hội Phẫu thuật tạo hình Honolulu, Hawaii, Hoa Kỳ trực tiếp tham gia tư vấn, phẫu thuật điêu khắc vóc dáng, Thạc sĩ - Bác sĩ Chu Hwa Lim, Chuyên gia thẩm mỹ cấp cao thuộc Hiệp hội thẩm mỹ Hàn Quốc chịu trách nhiệm tái tạo gương mặt cho các thí sinh Giáo sư - bác sĩ Koji Kanno, Chủ tịch Ngân hàng tế bào gốc Thế giới với vai trò là chuyên gia "tái sinh" làn da của các thí sinh mùa 2 bằng phương pháp trẻ hóa tự thân.

Những chuyên gia hàng đầu trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ góp mặt trong quá trình tư vấn và thực hiện.

Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành quốc tế từ Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc sẽ trực tiếp tham gia thăm khám, tư vấn, phẫu thuật cho các thí sinh Tái Sinh Nhan Sắc 2019 - Phẫu thuật thẩm mỹ, Thay đổi cuộc sống, cơ hội thẩm mỹ toàn diện tổng giá trị tài trợ 23 tỷ đồng.

Giải nhất dành cho 20 thí sinh với suất phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện 100% trị giá 500 triệu đồng. 20 thí sinh này sẽ được tuyển chọn kỹ từ hàng ngàn hồ sơ đăng ký. Hai thí sinh này sẽ được tuyển chọn kỹ từ hàng ngàn hồ sơ đăng ký. 30 suất thẩm mỹ một vùng trị giá 100 triệu mỗi suất đối với những thí sinh đạt giải nhì. 50 suất giảm 50% chi phí dịch vụ trị giá 50 triệu một suất với những thí sinh đạt giải ba. Và 300 giải đồng hành với Voucher Tái sinh giảm 30% chi phí dịch vụ trị giá 20 triệu một suất

Ngoài dàn mỹ nhân nổi tiếng, Nam vương Cao Xuân Tài cũng gây ấn tượng trong chương trình. Mỹ nam đã chỉnh sửa đường nét khuôn mặt để tham dự cuộc thi Man of the World 2018, anh giành giải quán quân.

Cao Xuân Tài cho hay đã biết đến Tái sinh diện mạo từ mùa đầu tiên, chương trình giúp cộng đồng người Việt có cái nhìn khác về phẫu thuật thẩm mỹ tại Việt Nam.

Nam Vương Man of the World 2018 sẽ trở thành ban giám khảo của Tái sinh nhan sắc mùa 2



Theo chân các thí sinh Tái sinh nhan sắc mùa này, khán giả không chỉ hiểu về những khiếm khuyết và khó khăn trong cuộc sống của nhân vật, mà còn được theo dõi quá trình phẫu thuật hiện đại của ngành thẩm mỹ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam làm thay đổi diện mạo của họ, giúp họ được đón nhận cơ hội mới trong công việc và cuộc sống. Các nhân vật có cơ hội gặp những người nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, được đào tạo và huấn luyện để trở thành người vừa xinh đẹp vừa tài năng.

Cuộc thi hứa hẹn mang đến những yếu tố bất ngờ dành cho các thí sinh tham gia và khán giả đang theo dõi trên fanpage. Khán giả cũng được chứng kiến những khoảnh khắc hội ngộ xúc động của nhân vật và người thân. Những câu chuyện tại vòng tuyển chọn, quá trình phẫu thuật, điều trị sau của nhân vật khi chiến thắng sẽ được ghi lại là chia sẻ tại đêm Gala cuối cùng.

Thí sinh The Face 2018- Đào Tuấn từng là nhân vật thẩm mỹ của chương trình mùa đầu.

Với quy mô hoành tráng, đội ngũ chuyên gia bác sĩ chuyên nghiệp và dàn dàn sao nổi tiếng, chương trình thẩm mỹ miễn phí sẽ là "điểm hẹn" tái sinh nhan sắc, thay đổi cuộc đời cho nhiều người Việt.

Để trở thành thí sinh của Tái sinh nhan sắc mùa 2, đăng ký tại đây hoặc gọi đến hotline: 098.626.6499 – 1900.6499 và làm theo hướng dẫn.

"Tái sinh nhan sắc" mùa 2 chính thức quay trở lại mang tinh thần nhân văn vớithông điệp "Phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí, Thay đổi cuộc sống". Chương trình được tài trợ bởi Bệnh viện - Thẩm mỹ viện Đông Á phối hợp với Hiệp hội Thẩm mỹ và tái tạo gương mặt Hàn Quốc (KCCS) và Báo Tiền Phong tổ chức chương trình: TÁI SINH NHAN SẮC 2019 với hơn 23 tỷ đồng, quy tụ các chuyên gia thẩm mỹViệt Nam - Hàn Quốc - Nhật Bản - Hoa Kỳ mang đến những cơ hội thẩm mỹ miễn phí cho những hoàn cảnh, những điều kiện khó khăn trên toàn các vùng miền, tỉnh thành của Việt Nam. Liên hệ hotline chương trình 098.626.6499 – 1900.6499 để biết thêm thông tin chi tiết. Tìm hiểu chương trình tại đây.

(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Đông Á)