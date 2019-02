Hoa hậu Ngọc Hân mặc áo dài tự thiết kế đến chúc mừng người đẹp Stella Đào

Hoa hậu Ngọc Hân bất ngờ xuất hiện tại sự kiện của Stella Đào (phải) dù vừa trở về sau chuyến công tác tại New York, Mỹ. Người đẹp vừa có buổi trình diễn hai bộ sự tập áo dài và kết hợp triển lãm tranh, đấu giá áo dài theo lời mời của Trung tâm văn hoá Việt Nam tại New York. Cô cho biết các mẫu áo dài do mình thiết kế được đông đảo kiều bào và khách quốc tế dành lời khen ngợi vì đưa những nét đẹp của văn hóa dân gian, truyền thống vào bộ sưu tập.