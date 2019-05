Hoa hậu Cao Thị Thùy Dung không dùng đồ hiệu để đánh bóng tên tuổi

Vào ngày 20/4 vừa qua, Cao Thị Thùy Dung tổ chức buổi khai trương nhà máy Happy Secret đạt chứng nhận CGMP ASEAN – Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm. Sau đó, vào ngày 21/4, cô tổ chức thành công sự kiện "Top White Best Awards of The Year 2019" nhằm tôn vinh đại lý có thành tích xuất sắc.