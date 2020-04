Hồ Vĩnh Khoa được chủ nhà ở Mỹ giảm tiền thuê 0 Giữa Covid-19, Hồ Vĩnh Khoa và bạn đời Johnee được chủ nhà giảm một nửa tiền thuê căn hộ ở Mỹ nên không cảm thấy nhiều áp lực về kinh tế.

Hồ Vĩnh Khoa và bạn đời Johnee đang sinh sống tại Honolulu, bang Hawaii. Tiểu bang này hiện có 500 ca dương tính nCoV, 9 trường hợp tử vong. Do đó, chính quyền bang khuyến cáo người dân nên ở nhà, đồng thời đóng cửa các nơi công cộng, ngoại trừ siêu thị, bệnh viện.

Hồ Vĩnh Khoa cho biết dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Là một photographer, KOL du lịch, công việc của anh buộc dừng lại khi tất cả khách sạn, resort đều ngừng hoạt động. Mọi kế hoạch du lịch trong năm 2020 hoãn lại. Bạn đời của anh - Johnee, vốn là huấn luyện viên thể thao, cũng gặp nhiều khó khăn khi lượng khách tập giảm mạnh so với trước đây.

Hồ Vĩnh Khoa (phải) và bạn đời Johnee ở Mỹ.

May mắn, cặp đôi được chủ căn hộ - nơi họ thuê ở - tạo điều kiện khi giảm một nửa tiền thuê. Cả hai cũng nhận được sự hỗ trợ từ Chính quyền liên bang với mức 1.200 USD/người (hơn 27 triệu đồng). Công ty của Johnee vẫn đảm bảo trả lương đầy đủ. Do đó, Hồ Vĩnh Khoa và Johnee không gặp nhiều áp lực về kinh tế. "Thu nhập của cả hai không quá cao nhưng đủ mang lại cuộc sống ổn định. Chúng tôi chỉ có hai đứa, không phải lo cho ai và chẳng ước ao nhà to, xe sang nên chi tiêu thoải mái, thậm chí còn dư để du lịch", Hồ Vĩnh Khoa từng chia sẻ với Ngoisao.net.

Vì công việc đình trệ, Hồ Vĩnh Khoa chủ yếu dành thời gian ở nhà. Một ngày của anh xoay quanh tập thể dục, đi siêu thị, nấu ăn... Lúc rảnh rỗi, anh và Johnee đi leo núi, tắm biển song đảm bảo giữ khoảng cách an toàn tại nơi công cộng. Thỉnh thoảng, anh liên lạc với gia đình ở Việt Nam hỏi thăm tình hình dịch bệnh và dặn dò người thân giữ gìn sức khoẻ.

Hồ Vĩnh Khoa sinh năm 1988, được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên. Năm 2017, anh kết hôn đồng giới với Rhonee Rojas - một PT, Nam vương sống ở Honolulu. Cả hai hiện tận hưởng cuộc sống tự do, thích đi du lịch và chưa nghĩ đến việc có con.

Anh Tuấn