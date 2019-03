Hành trình 'tái sinh nhan sắc' của trai đẹp The Face

Đào Văn Tuấn được biết đến trong chương trình Vietnam’s Next Top Model mùa 7và The Face Vietnam 2018. Anh được cộng đồng mạng đánh giá sở hữu gương mặt đẹp thanh tú. Tuy nhiên, trước khi tham gia các cuộc thi tìm, Tuấn là "kẻ giấu mặt" cả 24 giờ với những chiếc khẩu trang vì không muốn người khác bình luận về ngoại hình kém may mắn của mình.