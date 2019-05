Hàn Quốc lần đầu thắng giải Cành Cọ Vàng

Kết quả giải thưởng LHP Cannes lần thứ 72 Cành Cọ Vàng: "Parasite" - Hàn Quốc Grand Prix: "Atlantics" - Pháp Giải thưởng BGK: "Les Misérables" - Anh "Bacurau" - Brazil Nữ diễn viên xuất sắc: Emily Beecham - phim "Little Joe" Nam diễn viên xuất sắc: Antonio Banderas - phim "Pain & Glory" Đạo diễn xuất sắc: Jean-Pierre & Luc Dardenne - phim "The Young Ahmed" Biên kịch xuất sắc: Céline Sciamma - phim "Portrait of a Lady on Fire" Giải thưởng ấn tượng của BGK: "It Must Be Heaven" - Pháp, Canada Máy quay vàng: "Our Mothers" - Bỉ