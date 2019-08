Ham So Won mắng mẹ chồng vì nhai cơm đút cho em bé

Ham So Won và chồng người Trung Quốc Jin Hua hiện tham gia show truyền hình Flavor of Wife để chia sẻ về cuộc sống hôn nhân thực tế. Trong những tập gần đây, khán giả nhiều lần chứng kiến đôi vợ chồng giận hờn, cãi vã, hay cô vợ "đá thúng đụng nia" với anh chồng trẻ tuổi. Ở tập mới nhất, khi không hài lòng về cách chồng tiêu tiền, cô đã quát anh ầm ầm ngay trên sóng truyền hình. Cách hành xử kém lịch sự của cô khiến nhiều người bất bình, thậm chí phản đối. Một số cho rằng: "Không hiểu tại sao chồng cô ta có thể hạ mình đến thế, hết vợ rồi đến mẹ hành xử vượt qua mọi ranh giới", hay "Cô ta cư xử với chồng như với đứa con lớn của mình, có lẽ vì anh ta ít hơn vợ tới 18 tuổi chăng?".

Ham So Won hoảng hốt khi mẹ chồng nhai cơm đút cho em bé.

Tập mới nhất cũng có đoạn Ham So Won cãi nhau với mẹ chồng vì mâu thuẫn trong quan điểm chăm sóc em bé. Cô tỏ ra rất bất bình, sẵng giọng khi mẹ chồng nhai cơm rồi đút vào miệng con. Nhiều khán giả nhận xét Ham So Won "hỗn", "không tôn trọng người lớn tuổi", trong khi số khác lại đánh giá mẹ chồng Ham So Won quá cổ hủ, mất vệ sinh, chăm trẻ con thiếu khoa học. Không ít người quay ra chỉ trích Jin Hua - chồng Ham So Won "không biết làm chủ gia đình", vì anh chỉ biết đứng im lặng khi hai người phụ nữ cãi nhau để bảo vệ quan điểm của họ.

Khi làn sóng dư luận dậy lên, Ham So Won hôm 17/7 chia sẻ trên Instagram những suy nghĩ của mình. Cô viết: "Sau khi chương trình phát sóng, tôi nhận thấy rằng bản thân mình có rất nhiều vấn đề. Tôi hiểu điều đó và sẽ cố gắng để thay đổi mình từng chút một. Người ta nói đến chết vẫn phải học, tôi sẽ sống với suy nghĩ đó. Tôi thừa nhận bản thân đã sai".

Ham So Won sinh năm 1976, là diễn viên và từng được biết đến với vai diễn trong phim Tình dục là chuyện nhỏ. Cô kết hôn với doanh nhân Jin Hua kém mình 18 tuổi vào đầu năm 2018, sau vài năm tìm hiểu. Ngay sau đám cưới, cô có thai.

