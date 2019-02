Hai 'tình trẻ' tranh giành nâng niu Jang Nara

Trong phim Hoàng hậu cuối cùng (The Last Empress), Jang Nara vào vai Oh Sunny - một ca kỹ xuất thân bần hàn trở thành hoàng hậu trong bối cảnh Hàn Quốc duy trì chế độ quân chủ lập hiến ở thế kỷ 21. Vì hôn nhân sắp đặt, cô không có tình cảm với nhà vua Hyuk (Shin Sung Rok), trái lại dành nhiều cảm tình hơn cho cận vệ Wang Sik (Choi Jin Hyuk), viết nên mối tình tay ba hài hước, đôi khi đầy bối rối.

Jang Nara (phải) trong cảnh quay đám cưới và sắc phong hoàng hậu.

Trong hai tập 33 và 34 mới lên sóng tối thứ tư và thứ năm tuần trước, hai nam chính của phim ngày càng tỏ rõ thái độ cạnh tranh trong cuộc chiến tranh giành trái tim người đẹp. Họ dành cho Sunny nhiều ánh mắt trìu mến và cử chỉ quan tâm.

Jang Nara trẻ đẹp không tuổi trong phim.

Trong đó, cảnh quay ăn tối và khiêu vũ trong tập 33 được trang giải trí Soompi bình chọn là một trong những đoạn phim "tan chảy" nhất của bộ phim. Khi đang nhảy đôi với nhà vua, Sunny trượt chân và ngã về phía Wang Sik. Anh đỡ lấy cô và dìu cô theo tiếng nhạc. Sự ân cần của nhà vua khiến hoàng hậu Sunny khó xử. Trái lại, cô mỉm cười thoải mái hơn trong vòng tay của chàng cận vệ.

Cảnh khiêu vũ Hoàng hậu cuối cùng Jang Nara Hai "tình trẻ" tranh giành chăm sóc Jang Nara trong phim

Ngoài nội dung tranh giành thế lực hoàng cung, Hoàng hậu cuối cùng còn thu hút bởi sự góp mặt của Jang Nara. Với nhan sắc trẻ thơ bất chấp tuổi gần 40, nữ diễn viên tỏa sáng trong mọi khung hình, dù mặc trang phục truyền thống hay hiện đại. Sánh đôi bên Shin Sung Rok kém 2 tuổi và Choi Jin Hyuk kém 6 tuổi, nữ thần xứ Hàn vẫn luôn bé nhỏ và đáng yêu. Dù vậy, cô vẫn thường ngại ngùng khi diễn cảnh tình cảm với hai đàn em.

Tạo hình truyền thống của "hoàng hậu" Jang Nara.

Phong Kiều

Ảnh: Soompi