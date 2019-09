Goo Hye Sun buồn hôn nhân đổ vỡ 0 'Nàng Cỏ' Goo Hye Sun viết trên trang cá nhân những lời trách cứ được cho là gửi đến Ahn Jae Hyun, hôm 1/9.

Goo Hye Sun bày tỏ những cảm xúc buồn của mình qua một dòng tâm sự ngắn ngủi trên Instagram. Nữ diễn viên đăng bức ảnh bìa album ca khúc tự sáng tác Would We Be Happy, kèm theo dòng tự sự: "Nếu ngày ấy em không nói yêu anh, thì giờ đây chúng ta có hạnh phúc?".

Cùng ngày, Goo Hye Sun đăng tải tấm hình mình chụp cùng ba chú chó và một dòng chia sẻ: "Xin chào, tôi là Goo Hye Sun đây. Trước khi ra mắt bộ sách ảnh mới I'm Your Pet, tôi lần cuối cùng muốn nói lời cảm ơn với các bạn. Tôi thực sự cảm kích trước sự ủng hộ và tình yêu thương của các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Nhờ có các bạn, tôi mới thực sự có thể hoàn thành giấc mơ của mình. Mong rằng mọi người luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Tôi yêu các bạn".

Goo Hye Sun trong tấm ảnh được cô chia sẻ trên mạng xã hội hôm 1/9.

Việc Goo Hye Sun sử dụng từ "lần cuối cùng" gây nhiều tò mò trong khán giả, không ít người hồ nghi rằng nữ diễn viên có ý định từ giã làng giải trí, nên mới nói như vậy. Tuy nhiên, Goo Hye Sun không đưa ra bất cứ xác nhận nào. Nữ diễn viên gần đây cho biết sẽ phát hành cuốn sách ảnh mới Tears are Heart-Shaped tại Indonesia.

Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun hiện trong quá trình ly dị, dù mọi thông tin liên quan đến việc này được giấu kín. Theo những thông tin hai phía đưa ra, Ahn Jae Hyun muốn ly dị, còn vợ anh - Goo Hye Sun không tán đồng. Cặp đôi nổi tiếng kết hôn năm 2016 và chưa có con cái.

Nguyễn Hương (Theo News)