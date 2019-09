Gong Hyo Jin 'tái hợp' Kim Rae Won 0 Hai ngôi sao xứ Hàn Gong Hyo Jin và Kim Rae Won một lần nữa đóng cặp sau 16 năm vào vai tình nhân trên phim.

Tác phẩm mới của họ có tựa đề The Most Ordinary Romance thuộc thể loại tình cảm - hài. Trong phim, cặp diễn viên hóa thân thành hai người trải qua nhiều đổ vỡ trong tình cảm, cùng nhau tạo dựng một mối quan hệ chân thành sau thời gian đầu không ưa nhau.

Trailer phim The Most Ordinary Romance Trailer phim The Most Ordinary Romance

Bộ phim đánh dấu cuộc tái hợp trên phim của hai diễn viên sau 16 năm phim Snowman trình chiếu. Tại buổi họp báo hôm 5/9, Kim Rae Won thú nhận khi anh đọc kịch bản, người đầu tiên anh nghĩ tới cho vai nữ chính là Gong Hyo Jin: "Tôi đã nói với nhà sản xuất, tôi sẽ diễn tốt nhất nếu bạn diễn của tôi là cô ấy".

Nghe anh bạn trai màn ảnh nói vậy, Gong Hyo Jin bật cười vì vui và bất ngờ. Cô kể, kịch bản phim The Most Ordinary Romance ban đầu làm cô hơi bối rối nhưng càng về sau càng khiến cô thích vì câu chuyện vui nhộn. Nữ diễn viên tâm sự, cô muốn đóng chung lần nữa với Kim Rae Won từ lâu, mãi tới phim này mới có cơ hội: "Tôi từng chờ đợi hợp tác với anh ấy trong một phim khác nhưng không thành công. Tôi tự hỏi liệu sau 16 năm, chúng tôi diễn chung sẽ thế nào".

Hai diễn viên dự buổi họp báo của phim The Most Ordinary Romance.

Tại sự kiện, hai ngôi sao Hàn Quốc được yêu cầu nói về nhau. Rae Won khen Hyo Jin từ 16 năm trước đã diễn xuất tự nhiên và bây giờ ngày càng giỏi hơn, còn Hyo Jin nhận xét Rae Won là người đàn ông nghiêm túc, nhưng cô nhớ hình ảnh dễ thương của anh hơn. Hyo Jin nói về bạn diễn thân thiết: "Trên trường quay, Kim Rae Won rất ít nói. Hồi đầu, tôi rất thắc mắc về điều này nhưng về sau tôi nhận ra, anh ấy là một diễn viên thông minh, tiết kiệm năng lượng vào giờ nghỉ và dành năng lượng đó khi ghi hình".

Cặp đôi diễn viên nói đùa rằng, ngoài đời tính cách của họ rất khác biệt. Họ có dịp thể hiện chuyện này trong phim The Most Ordinary Romance khi vào vai cặp đôi tính tình trái ngược. Bộ phim dự kiến ra rạp ở Hàn Quốc vào tháng 10.

Kim Rae Won và Gong Hyo Jin trong phim The Most Ordinary Romance.

Kin Rae Won sinh năm 1981, được biết đến ở Việt Nam qua các phim Chuyện tình Harvard, Chuyện tình nàng hề, Cô dâu bé nhỏ... Gong Hyo Jin sinh năm 1980, nổi tiếng với phim Sang Doo ơi, đi học thôi!, Master's Sun, It's Okay, That's Love...

Phong Kiều (Theo Soompi)