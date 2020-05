Giáng My thừa hưởng nét đẹp từ người mẹ hoa khôi

Hai mẹ con hoa hậu chụp ảnh cùng dì của cô (em ruột mẹ Giáng My, váy xanh).

Giáng My tiết lộ, thời trẻ mẹ cô là Hoa khôi Nhạc viện Hà Nội. 'Mẹ từng học khoa Âm nhạc dân tộc cổ truyền của Nhạc viện. Sau này mẹ là diễn viên, giảng viên thanh nhạc và cán bộ văn hoá. Ảnh đen trắng chụp mẹ tôi thời trẻ được người ta treo làm mẫu suốt nhiều năm ở hiệu ảnh gần Bờ Hồ Hà Nội. Từ khi lấy chồng mẹ không còn son phấn điệu đà như thời con gái mà chú ý chăm sóc sức khoẻ, lo cho chồng con hơn', Giáng My kể.