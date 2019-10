Elton John nghĩ Michael Jackson mắc bệnh tâm thần 0 Danh ca Elton John viết những năm cuối đời Michael Jackson hành xử rất kỳ quặc và xa lánh mọi người.

Trong cuốn tự truyện Me, Elton John dành một trang viết về người bạn đồng nghiệp quá cố Michael Jackson. Ngôi sao 72 tuổi người Anh cho biết ông quen Michael từ ngày còn trẻ nên thấy sự thay đổi rõ rệt của giọng ca Thriller sau khi nổi tiếng.

Michael Jackson (trái) và Elton John ngày trẻ.

"Tôi biết Michael từ khi cậu ấy 13 hoặc 14 tuổi. Cậu ấy là chàng trai dễ thương nhất bạn có thể tưởng tượng. Tuy nhiên những năm sau này, cậu ấy bắt đầu sống cô lập và lánh xa thế giới bên ngoài giống như Elvis Presley", Elton viết. "Chúa mới biết cậu ấy nghĩ gì trong đầu và sử dụng những đơn thuốc gì, nhưng khi nhìn Michael, tôi luôn có ý nghĩ rằng chàng trai tội nghiệp này đã hoàn toàn mất hết năng lượng. Tôi nói điều này không có ý cười cượt gì cả. Cậu ấy thực sự mắc bệnh tâm thần khiến mọi người xung quanh rất lo ngại".

Elton John kể, một lần ông mời Michael Jackson đến nhà dự tiệc. Ông vua nhạc pop không giao lưu với mọi người mà đi lang thang quanh nhà và chơi với con trai người giúp việc của Elton. "Vì lý do nào đó, cậu ấy dường như không thể kết bạn với những người lớn khác", Elton bộc bạch.

Elton cho rằng Michael Jackson gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Vệ sĩ của Michael là Matt Fiddes cũng kể với The Daily Star, những năm cuối đời nam ca sĩ luôn lo lắng, bất an và sợ bị sát hại. "Anh ấy sợ bị ám sát trên sân khấu và đưa ra đề nghị ngớ ngẩn là mặc áo chống đạn trong khi biểu diễn. Chúng tôi đã trấn an anh ấy và nói: 'Công chúng yêu anh nên sẽ không có vấn đề gì cả. Tôi sẽ luôn ở bên anh cùng đội an ninh để đảm bảo anh luôn an toàn'".

Michael Jackson mất năm 2009 ở tuổi 50 vì dùng thuốc an thần quá liều. Bác sĩ Conrad Murray - người kê thuốc an thần Propofol theo đường truyền tĩnh mạch cho Michael - bị kết tội ngộ sát và ngồi tù 4 năm. Nhưng nhiều năm trước đó, Michael đã sống phụ thuộc vào các loại thuốc vì chứng đau mãn tính, căng thẳng và mất ngủ triền miên.

Hoài Vũ (Theo TMZ)