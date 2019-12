Dustin Nguyễn sốc khi bị cắt vai 0 Sáng 19/12, Dustin Nguyễn bị phim của đạo diễn Lê Văn Kiệt cắt vai sát ngày quay. Công ty sản xuất New Arena phủ nhận không tôn trọng diễn viên, còn nhà đầu tư kiêm phát hành CGV không lên tiếng.

Trong vai trò người đại diện của Dustin Nguyễn, Bebe Phạm cho biết đạo diễn Lê Văn Kiệt mời chồng cô đóng chính trong bộ phim quay tại Hội An vào cuối tháng 7. Khi đó, Dustin từ chối vì bận việc riêng. Ba tháng sau, Lê Văn Kiệt mời Dustin một lần nữa với lý do chưa tìm được người khác phù hợp. Sau khi đọc kịch bản, Dustin Nguyễn đồng ý nhận vai.

Anh góp ý với đạo diễn về một số điểm trong kịch bản, đồng thời tập luyện với các bạn diễn, tham gia quay thử và cắt tóc theo yêu cầu của đoàn phim. Một người bạn của Dustin Nguyễn tiết lộ với Ngoisao.net, anh hủy bỏ một số hợp đồng quảng cáo, lùi lịch quay series Warrior mùa 3 của HBO do anh đạo diễn kiêm đóng chính để tham gia bộ phim của Lê Văn Kiệt.

Song song quá trình đó, Bebe Phạm làm việc về hợp đồng diễn viên của Dustin với Nguyễn Hữu Cường - một đại diện của nhà sản xuất. Tuy nhiên, họ mất liên lạc với anh này vào cuối tháng 11 và được đạo diễn Lê Văn Kiệt giới thiệu làm việc với một đại diện khác là Dan Trần (Dần Trần).

Theo thỏa thuận ban đầu giữa đoàn phim và Dustin Nguyễn, bộ phim quay gói gọn trong tháng 12/2019. Tuy nhiên ngày 1/12, đạo diễn Lê Văn Kiệt báo với Dustin, phía CGV ép đoàn phim quay các cảnh kỹ xảo trong hai tuần của tháng 12, để họ nghiệm thu sản phẩm mới quyết định có đầu tư tiếp hay không. Phần còn lại sẽ quay một nửa trong tháng 1/2020 và một nửa sau Tết Nguyên đán. Một ngày sau, Dan Trần thông báo với Bebe Phạm, CGV đồng ý đầu tư cho phim nếu vai chính của Dustin Nguyễn bị cắt bỏ.

Khi Bebe Phạm liên lạc với một quản lý cấp cao của CGV tên Tommy, người này thừa nhận CGV có đầu tư cho dự án của Lê Văn Kiệt, song phủ nhận yêu cầu cắt vai của Dustin là từ phía họ. "Anh Tommy nói CGV góp ý về việc lựa chọn diễn viên, nhưng quyết định cuối cùng thuộc về nhà sản xuất và đạo diễn", Bebe Phạm kể lại.

Ngày 9/12 - một ngày sau khi bộ phim khởi quay, cuộc họp ba bên gồm vợ chồng Dustin Nguyễn - Bebe Phạm, giám đốc công ty New Arena và giám đốc pháp lý của CGV được tổ chức. Tại đây, phía New Arena và CGV cho biết hợp đồng diễn viên của Dustin Nguyễn với đoàn phim chưa được ký kết. Họ không bồi thường sai phạm hợp đồng, chỉ chi trả cho nam diễn viên 80 triệu đồng tương đương sáu ngày làm việc với đoàn phim.

Bebe Phạm phát biểu: "Tôi hỏi lý do anh Dustin bị cắt vai, họ không trả lời vì việc này tế nhị. Giám đốc pháp lý bên CGV nói anh Dustin chỉ là một ứng viên cho vai nam chính, anh không phát sinh thiệt hại nào, chúng tôi nên chín bỏ làm mười. Tôi thấy họ bóp méo sự thật, trốn tránh trách nhiệm, đây là cách xử lý phũ phàng".

Dustin Nguyễn bày tỏ bức xúc: "Họ có quyền đổi ý vì thấy tôi không hợp vai. Nếu họ chủ động bồi thường hợp đồng, thanh toán tiền lương những ngày tôi hợp tác thì không sao. Đằng này họ không làm vậy, cho thấy họ quá tham lam. Họ nói tôi không ký hợp đồng, nhưng thực tế đại diện nhà sản xuất đã gửi hợp đồng cho vợ tôi, hối thúc tôi ký".

Đảm nhận vai trò điều hành sản xuất của bộ phim, anh Đỗ Quang Minh cho biết đoàn phim đưa hình ảnh và tên của Dustin Nguyễn và Ái Phương vào hồ sơ bộ phim, giao cho anh hồ sơ này để mời tài trợ. Cá nhân anh Minh làm việc trong đoàn phim từ tháng 5. Tới ngày 10/12, hai ngày sau khi phim bấm máy, anh được nhà sản xuất thông báo dừng hợp tác với lý do anh không phù hợp.

Vợ chồng Dustin Nguyễn - Bebe Phạm nói thêm họ tổ chức họp báo với mục đích lên án cách làm phim thiếu tôn trọng người lao động tại Việt Nam, giành quyền lợi cho người làm phim nói chung. Diễn viên - đạo diễn Việt kiều khẳng định: "CGV nói họ làm việc vì sự phát triển của điện ảnh Việt Nam, nhưng tôi không thấy động thái nào minh chứng cho phát ngôn này. Tôi không chấp nhận cách làm việc của họ. Đừng tưởng bạn là công ty lớn, bạn muốn đối xử với con người vô trách nhiệm thế nào cũng được".

Khi biết vợ chồng Dustin Nguyễn tổ chức họp báo, luật sư đại diện của công ty New Arena chủ động tới dự. Chị phủ nhận cáo buộc công ty New Arena không tôn trọng diễn viên mà phía Dustin Nguyễn đưa ra. Luật sư cho biết thêm New Arena đã gửi lời xin lỗi Dustin Nguyễn trong cuộc họp của ba bên liên quan, đồng thời hoàn tất chi trả 80 triệu đồng tiền lương của anh. Sau khi số tiền này được chuyển đi, hai bên đã chấm dứt việc hợp tác.

Khi Ngoisao.net liên hệ hỏi về sự việc, phía CGV không trả lời, ca sĩ - diễn viên Ái Phương cũng từ chối bình luận.

Dustin Nguyễn là một nhà làm phim, diễn viên hành động Việt kiều, hoạt động song song ở Hollywood và Việt Nam. Anh từng đóng chính các phim Để Mai tính, Trúng số, Lửa Phật, Dịu dàng..., làm đạo diễn phim 798 Mười chiếu Tết 2018. Bebe Phạm xuất thân là người mẫu. Sau khi kết hôn năm 2011, cô làm nhà sản xuất, hỗ trợ chồng trong công việc làm phim.

