Dương Triệu Vũ, Đàm Vĩnh Hưng như tình nhân

Bộ ảnh của hai nam ca sĩ được thực hiện tại một quán cafe mang phong cách Hong Kong cổ điển hơn nửa thế kỷ trước, phù hợp với phim điện ảnh Tâm trạng khi yêu (In The Mood For Love) lấy bối cảnh Hong Kong thập niên 1960.