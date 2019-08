Đức Thịnh phản hồi chỉ trích phim thiếu đạo đức 0 Phim 'Siêu quậy có bầu' do vợ chồng Đức Thịnh sản xuất bị dư luận nhận xét thiếu nhân văn vì kể chuyện thầy giáo làm học sinh có bầu.

Những tranh cãi nổ ra khi đoạn teaser trailer của phim ra mắt hôm 15/8. Trong đó, Hạ An (Han Sara đóng) được giới thiệu là cô học sinh ưu tú toàn diện nhưng gia đình có quá khứ bi kịch. Thầy giáo trẻ (Đỗ An đóng) thường xuyên ở bên bầu bạn và động viên Hạ An. Theo cách cắt dựng của đoạn phim, hai thầy trò cùng trò chuyện, uống rượu và khi chuyển cảnh, Hạ An phát hiện mình mang bầu.

Teaser Siêu quậy có bầu Teaser trailer của phim Siêu quậy có bầu

Qua đoạn phim này, khán giả cho rằng nhân vật thầy giáo là tác giả của bào thai trong bụng Hạ An. Họ lên án Siêu quậy có bầu kể câu chuyện thiếu đạo đức, cổ xúy hành vi sai trái của người làm nghề giáo. Nhiều người nặng lời nhận xét về phim cũng như hình ảnh của diễn viên Đỗ An, ca sĩ Han Sara trong phim.

Đỗ An (trái) và Han Sara đóng chính trong phim.

Không ngồi ghế đạo diễn song Đức Thịnh đảm nhận vai trò cố vấn của phim, đồng thời cùng bà xã Thanh Thúy làm nhà sản xuất. Trong cuộc trò chuyện với Ngoisao.net, Đức Thịnh giải thích mục đích của teaser hay trailer đều là thu hút sự chú ý của người xem, nội dung trong đó đôi khi là đánh lừa khán giả, không phải câu chuyện thật trong phim. Anh và êkíp sản xuất không bận tâm nhiều tới lùm xùm trên mạng.

"Tôi thấy trailer bình thường, có thể khán giả Việt Nam hơi nhạy cảm quá. Mọi người nên hiểu đó chẳng qua là trailer, nội dung cụ thể thế nào xem phim mới biết được", đạo diễn - nhà sản xuất nói.

Đức Thịnh chia sẻ thêm phim Siêu quậy có bầu lấy bối cảnh học đường, đặt ra câu hỏi: Khi một học sinh mang bầu, trường học sẽ thế nào, nhà trường nên hay không đuổi học em học sinh đó. Anh cho rằng đây là một chuyện khó quyết định, vì giữ em học sinh ở lại thì mang tiếng cổ xúy, còn nếu đuổi học thì sẽ bị nói là thiếu nhân văn, không thông cảm. Bộ phim vẫn theo đúng lịch ra rạp vào 20/9.

Vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh dự ra mắt phim Anh thầy ngôi sao hôm 21/8.

Thời gian gần đây, Đức Thịnh đang bận rộn quảng bá phim Anh thầy ngôi sao do anh kiêm nhiệm vai trò đạo diễn và diễn viên phụ. Ngoài ra, anh đang chỉnh sửa kịch bản mới mang tên Số hưởng. Trong phim này, anh và Thái Hòa sẽ cùng đóng chính, vào vai hai người bạn thân từ thuở nhỏ, tình cảm rạn nứt khi có sự xuất hiện của một tờ vé số trị giá 250 tỷ đồng. Phim dự kiến chiếu Tết 2020.

Phong Kiều