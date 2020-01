Đông Nhi - Ông Cao Thắng ủng hộ tình yêu tự do

Không ít bạn trẻ cảm thấy không tự do để yêu bởi những định kiến xã hội: tình yêu cùng giới tính, chênh lệch tuổi tác, địa vị xã hội, vùng miền... "Hiện xã hội dù đã cởi mở hơn, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều bạn trẻ ngần ngại trước những định kiến xã hội, không dám sống và yêu thương như cách mình mong muốn vì sợ bị phán xét. Nhi mong các bạn hãy cố gắng sống tự do, thoải mái hơn và mạnh mẽ quyết định điều gì làm bản thân mình hạnh phúc", Đông Nhi chia sẻ. Ngay sau đó, cặp đôi cùng hàng nghìn khán giả đã hô vang khẩu hiệu "Free To Love" như một lời cổ vũ cho tình yêu và khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ chiến dịch #freetolove trong thời gian tới.