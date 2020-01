Đỗ Mạnh Cường quây quần bên 6 con nuôi

Những ngày đầu năm Đỗ Mạnh Cường cho các con mặc đồ đỏ với ý nghĩa mong may mắn, vui vẻ suốt năm Canh Tý. Tết này bố con anh đón xuân ở Sài Gòn. Ngày mùng 8 Tết nhà thiết kế đưa ba con lớn đi Hà Nội, Đà Nẵng chơi. Bé My My, Gấu và Én chưa đầy tuổi nên chưa thể di chuyển xa và đi nhiều nơi cùng bố.