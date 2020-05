Diễn viên Phương Anh được cầu hôn bằng nhẫn cỏ 0 Hôm 4/5, diễn viên Phương Anh của phim 'Ghét thì yêu thôi' nhận lời cầu hôn bằng nhẫn cỏ từ bạn trai.

Nữ diễn viên xác nhận với Ngoisao.net thông tin đã được cầu hôn và không chia sẻ gì thêm về tình yêu cũng như kế hoạch tổ chức đám cưới. Cô tôn trọng ý muốn giữ kín chuyện đời tư của bạn trai.

Diễn viên Phương Anh được cầu hôn bằng nhẫn cỏ.

Khi đăng tấm ảnh được cầu hôn bằng nhẫn cỏ trên Instagram, Phương Anh kèm theo chú thích: "Khi bạn cầu hôn một cô gái không thích kim cương. And I say yes". Trên trang cá nhân, cô chưa bao giờ chia sẻ về bạn trai cũng như hình ảnh tình tứ của cả hai nên nhiều người bất ngờ về thông tin này.

Từ khi hoạt động showbiz, Phương Anh luôn kín đáo về đời tư. Cách đây ba năm, cô lần đầu trải lòng về chuyện từng chia tay bạn trai kém tuổi. Cả hai từng tính đến chuyện kết hôn và Phương Anh cũng quyết định gác lại sự nghiệp diễn xuất để dành toàn tâm toàn ý cho mối quan hệ này. Tuy nhiên, cặp đôi bất đồng quan điểm về tương lai nên quyết định dừng lại, giữ quan hệ bạn bè. Đó cũng là lần cuối nữ diễn viên chia sẻ về cuộc sống riêng.

Diễn viên Phương Anh.

Lê Phương Anh sinh năm 1990, thường được khán giả gọi bằng biệt danh Phanh Lee. Cô từng theo học chuyên ngành mỹ thuật tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Cô bắt đầu con đường diễn xuất từ phim Khi chàng trai yêu cách đây nhiều năm. Sau đó, nữ diễn viên góp mặt trong nhiều dự án như: Trái tim có nắng, Làm chồng đại gia, Mát-xcơ-va mùa thay lá, Lời nói dối ngọt ngào... Khi đang được chú ý, cô đột nhiên tạm dừng diễn xuất trong khoảng 2 năm. Năm 2017, cô quay trở lại và được yêu thích với vai Bạch Kim trong phim truyền hình Ghét thì yêu thôi và Yêu thì ghét thôi.