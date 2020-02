Diễm My, Jun Phạm có thể trở lại trong 'Phượng khấu' 0 Vì kịch bản thay đổi và diễn viên khó khớp lịch, Diễm My 9x và Jun Phạm vắng bóng trong phần đầu của series cung đấu 'Phượng khấu', nhưng có thể quay lại ở hai phần sau.

Trong bản phim chuẩn bị phát sóng ngày 5/3 của Phượng khấu, dàn diễn viên ban đầu thiếu mất hai gương mặt trẻ nhất. Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh giải thích, lịch quay của đoàn bị hoãn vài lần do kẹt kinh phí. Khi phim chính thức bấm máy vào giáp Tết Canh Tý 2020, Diễm My đang bận dự án phim trăm tập ở Hà Nội, còn Jun Phạm cũng vướng kế hoạch riêng. Vì vậy, họ không thể có mặt cùng êkíp như kỳ vọng ban đầu.

Diễm My 9x và Jun Phạm trong tạo hình phim Phượng khấu.

Huỳnh Tuấn Anh tiết lộ thêm, kịch bản Phượng khấu đã được điều chỉnh. Thay vì 16 tập như ban đầu, phim chia thành ba phần, mỗi phần sáu tập. Ở phần đầu tiên, đất diễn của nhân vật thái tử (con vua Thiệu Trị) do Jun Phạm đóng và thái tử phi do Diễm My 9x đóng ít, lại rơi vào giai đoạn tuổi thiếu niên. Vì vậy, đạo diễn quyết định thay diễn viên nhỏ tuổi hơn đảm nhận. Qua phần tiếp theo, khi nhân vật trưởng thành, Jun Phạm và Diễm My có thể trở lại nhận vai.

Đối với sự vắng bóng của Diễm My 9x và Jun Phạm, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh bày tỏ sự tiếc nuối. Tuy nhiên, anh thừa nhận kế hoạch quay trì hoãn đã có phần ảnh hưởng tới công việc riêng của các diễn viên. Một số người giận anh nhưng không nỡ bỏ dở dự án.

Diễm My, Jun Phạm trong 'Phượng khấu' Hậu trường cảnh phim Diễm My và Jun Phạm tình tứ trong Phượng khấu

Trước mắt, phim Phượng khấu mới hé lộ người thế vai Diễm My 9x là diễn viên Ngọc Xuyên. Cô xuất thân là diễn viên kịch, quen thuộc với hình ảnh hài trên sân khấu và trong một số video, web-drama của Huỳnh Lập. Thời gian qua, nhiều dân mạng so sánh nhan sắc của Diễm My và Ngọc Xuyên. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến tâm lý của Ngọc Xuyên, đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh và dàn sao của Phượng khấu.

Ngọc Xuyên thay vai của Diễm My 9x.

Phượng khấu xoay quanh cuộc tranh giành sủng ái, quyền lực giữa các bà phi dưới thời vua Thiệu Trị thời Nguyễn. Đây là một phim dã sử, tâm lý, bám sát sự kiện lịch sử và xuất thân của các nhân vật có thật, nhưng được sáng tạo thêm tình tiết trong mối quan hệ, đời sống tình cảm của các tuyến vai. Phim còn có sự góp mặt của NSND Lê Thiện, NSƯT Thành Lộc, NSND Hồng Vân, Hồng Đào, Ngọc Hiệp, Tuyết Thu, Minh Nhí...

