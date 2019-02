Diễm My áp lực trước tài năng của Lan Ngọc khi đóng chung

Diễm My bên cạnh hai đạo diễn Bảo Nhân (trái) - Nam Cito. Họ từng hợp tác ở 'Gái già lắm chiêu' phần 1 và 'Chạy đi rồi tính' - hai bộ phim đều do Diễm My đảm nhận vai chính. Mối quan hệ thân thiết và cách làm việc chuyên nghiệp của hai đạo diễn là hai lý do khiến Diễm My nhận lời tham gia 'Gái già lắm chiêu - Tứ đại mỹ nhân' dù chưa nhận được kịch bản. Đây là phần tiền truyện của hai bộ phim điện ảnh 'Gái già lắm chiêu' phần 1 và 2, phơi bày những hào quang lẫn mặt trái của showbiz, xoay quanh một hội bạn thân gồm 4 nhân vật nữ có tên gọi 'Tứ đại mỹ nhân'. Họ đại diện cho bốn vẻ đẹp và nữ quyền khác nhau trong showbiz hào nhoáng. Ở teaser đầu tiên, phim thu hút bởi sự xuất hiện của Linh San (Diễm My - phần 1) và Hoàng Quyên (Lan Ngọc - phần 2) ở thời điểm vừa bước chân vào showbiz thị phi. Từ bạn bè, họ đối đầu nhau bằng hận thù và mưu mô thâm độc, thể hiện rõ thông điệp: 'Showbiz làm gì có bạn, huống gì thân'.