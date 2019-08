Đi qua nỗi sợ trong 'Chuyện kinh dị lúc nửa đêm' 0 Không lạm dụng bóng tối và rất hạn chế máu me, phim 'Chuyện kinh dị lúc nửa đêm' gây ra cảm giác rùng rợn vì nguồn gốc bí ẩn của 6 sinh vật ma quỷ trong truyền thuyết nước Mỹ.

Chuyện kinh dị lúc nửa đêm có tựa gốc là Scary Stories To Tell In The Dark, chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Alvin Schwartz. Bộ sách này gồm 3 cuốn tập hợp các truyện ngắn kinh dị dựa theo truyền thuyết của người Mỹ, dành cho lứa tuổi thiếu niên. Dù bán chạy vào thập niên 1990, Scary Stories To Tell In The Dark từng trở thành cơn ác mộng đối với không ít độc giả trẻ tuổi, đồng thời gây tranh cãi trong các phụ huynh, bị cấm lưu hành ở một số thư viện.

Phiên bản điện ảnh ra mắt ngày 9/8 kết hợp 5 câu chuyện trong sách gốc và một câu chuyện sáng tạo thêm, khiến một nhóm bạn tuổi teen bước vào những trải nghiệm đáng sợ khi đối diện các ma quỷ có diện mạo lẫn cách giết người đều dị hợm.

Trailer Chuyện kinh dị lúc nửa đêm Trailer phim Chuyện kinh dị lúc nửa đêm

Mọi chuyện bắt đầu vào đêm Halloween năm 1968, Stella rủ hai cậu bạn thân Auggie, Chuck cùng chàng trai mới quen Ramón đi khám phá ngôi nhà bỏ hoang trong vùng, được truyền tai là nơi trú ngụ của hồn ma cô gái trẻ tên Sarah - kẻ đã dùng bùa phép giết hại nhiều trẻ con vào cuối thế kỷ 19. Sau đêm đó, Stella lén mang cuốn sách của Sarah về nhà đọc. Không ngờ, cái chết được báo trước của nhóm bạn lần lượt hiện ra trên những trang giấy trắng qua nét chữ được viết bằng máu mà họ không có cách nào ngăn lại. Ruth - chị gái của Chuck và Tommy - tên gangster trường học thường xuyên bắt nạt nhóm bạn cũng bị cuốn vào những rắc rối.

Ma quỷ trong phim có hình thù quái đản.

Thông thường, các cảnh phim của thể loại kinh dị diễn ra vào đêm hoặc ở nơi tối tăm. Song Chuyện kinh dị lúc nửa đêm lựa chọn cách kể truyện có phần khác biệt. Tình huống trong phim xen kẽ giữa ngày và đêm, giữa sáng và tối. Ngay cả ở nơi có ánh sáng và người qua lại, những hồn ma vẫn hiện diện khiến con người tan biến trong cơn hoảng loạn. Ví như cảnh phim Ruth gặp nạn với nốt mụn trên má to dần, tấy đỏ được thực hiện trong một nhà vệ sinh sáng sủa của trường học, nhưng là một trong những hình ảnh ám ảnh nhất phim.

Cảnh phim nhân vật Ruth gặp nạn gây ám ảnh.

Không lạm dụng bóng tối và máu me, phim vẫn liên tục đẩy khán giả vào cảm giác rùng rợn đến mức nhiều lần phải che mắt khi xem. Không khí này được tạo ra trước hết từ hình hài quái đản cùng sự ra tay nhanh gọn, dã man của dàn ma quỷ. Chưa kể, nguồn gốc của chúng bí ẩn, có mối liên quan với ký ức, nỗi sợ cá nhân hoặc việc làm thất đức thường ngày của nạn nhân. Những điều này càng làm người xem thêm hoang mang.

Dàn diễn viên trẻ của Chuyện kinh dị lúc nửa đêm có ngoại hình rất hợp vai diễn, lại thể hiện diễn xuất mượt mà, kết hợp với nhau nhịp nhàng. Nổi bật là sao nữ 18 tuổi Zoe Margaret Colletti khắc họa lắng đọng chân dung cô nữ sinh cô đơn, sống khép kín nhưng giàu tình cảm Stella, đưa người xem đi qua đủ cung bậc của nỗi sợ hãi, hối hận.

Zoe Margaret Colletti (trái) diễn tốt vai Stella.

Trong phim, một số tình tiết xử lý chưa thỏa đáng, bị bỏ dang dở hoặc còn vô lý. Dù vậy, Chuyện kinh dị lúc nửa đêm vẫn làm tròn vai trò của một phim kinh dị, vừa gây sợ hãi vừa gửi gắm được thông điệp về lối sống thiện - ác. Phim có thời lượng 1 tiếng 50 phút nhưng cuốn hút, không dài dòng. Sau phim kinh dị phản ánh hiện thực xã hội Us ra mắt vào tháng 3, đây là sản phẩm điện ảnh kinh dị chất lượng tiếp theo tại rạp Việt Nam.

Phong Kiều

Ảnh: IMDb