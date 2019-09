Demi Moore từng dằn vặt sau sảy thai 0 Nữ diễn viên 'Oan hồn' Demi Moore đã tìm đến rượu và thuốc để quên đi nỗi đau mất con với tài tử Ashton Kutcher.

Demi Moore trải lòng về cuộc sống sóng gió của cô trong cuốn hồi ký Inside Out sắp phát hành. Theo The New York Times, những trang sách tiết lộ về bi kịch sảy thai của Demi trong cuộc hôn nhân với Ashton Kutcher (từ năm 2003 đến 2011).

Demi Moore và Ashton Kutcher.

Minh tinh Hollywood mất con gái khi đang mang bầu 6 tháng. Cô và Ashton đã định đặt tên cho em bé là Chaplin Ray. Nỗi đau sảy thai khiến Demi uống rượu trở lại và đêm ngày dằn vặt bản thân. Sau đó, Demi nỗ lực điều trị sinh sản để mang bầu lần nữa nhưng thất bại. "Cô uống rượu ngày càng nhiều hơn và bắt đầu lạm dụng Vicodin - loại thuốc giảm đau gây nghiện. Tất cả những điều này xảy ra trước khi Demi phát hiện Ashton Kutcher ngoại tình".

Những năm đầu hôn nhân của Demi với Ashton từng rất mặn nồng, hạnh phúc. Demi kể rằng cô như được trở lại thời thanh xuân khi sống bên người chồng trẻ hơn 15 tuổi. "Tôi có thể quay lại thời gian và trải nghiệm những thứ giống như hồi trẻ với anh ấy - nhiều hơn những điều tôi đã làm hồi ở tuổi đôi mươi", Demi viết trong cuốn hồi ký.

Tuy nhiên chuyện sảy thai, nghiện rượu và tiếp đến là cú sốc bị chồng phản bội đã khiến Demi Moore suy sụp, chán chường. Một năm sau khi ly hôn Ashton, Demi bị co giật trong một bữa tiệc vì hút cần sa và khí ni-tơ. Ba người con gái lớn của cô (với chồng cũ Bruce Willis) từ mặt mẹ vì những hành xử ngày càng tội tệ của Demi.

Demi từng khiến người hâm mộ lo lắng khi trở nên tiều tụy sau ly hôn năm 2011.

"Tôi không còn công việc, không còn mối quan hệ nào", cô đào đắt giá nhất màn ảnh Hollywood một thời thú nhận về khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2013. Tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên cũng trở nên trầm trọng hơn khi mắt cô bị mờ, hệ tiêu hóa gặp vấn đề và mắc thêm chứng bệnh tự miễn dịch.

Năm 2012, cô tự nguyện vào trại cai nghiện và sau đó đi trị liệu tâm lý để hàn gắn vết thương lòng. Nữ diễn viên cũng chủ động thăm khám thường xuyên để phục hồi sức khỏe. Hai năm sau đó, từng bước một, nữ diễn viên hòa giải với các con gái. Giờ đây, cô đã tìm lại được cuộc sống bình an, hạnh phúc và có thể tĩnh tâm để viết lại cuốn tự truyện về cuộc đời thăng trầm của mình.

Hoài Vũ (Theo The New York Times)