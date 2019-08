Dàn người tình của Leonardo DiCaprio

Trong phim Chuyện ngày xưa ở... Hollywood (Once Upon A Time In Hollywood) đang chiếu rạp, Leonardo DiCaprio vào vai một ngôi sao phim truyền hình cao bồi của Mỹ thập niên 1960. Dù sự nghiệp lao dốc, anh chàng này may mắn có cuộc hôn nhân khá mỹ mãn bên cô vợ là minh tinh người Italy. Tương đồng với vai diễn của mình, Leo ở ngoài đời nổi tiếng đào hoa, tình trường phong phú và hay bị thu hút bởi các chân dài gợi cảm, đặc biệt là những thiên thần nội y Victoria’s Secret.