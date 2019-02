Đan Lê tiết lộ ảnh hẹn hò Khải Anh 20 năm trước

Năm 2019 cũng là kỷ niệm 20 năm tình yêu của Đan Lê - Khải Anh và 8 năm chính thức trở thành vợ chồng. Trên trang cá nhân, đạo diễn phim 'Tuổi thanh xuân' đăng ảnh hôn vợ đắm đuối cùng lời nhắn 'I love you so much'.