Cuộc sống sa đọa và những bê bối của Seungri

Seungri tên thật Lee Seung Huyn là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, nhà sản xuất phim, sinh ngày 12/12/1990 tại Hàn Quốc. Năm 2006, anh ra mắt lần đầu tiên với tư cách là em út của nhóm nhạc đình đám Big Bang. Tên tuổi của Seungri được biết đến qua nhiều bài hát nổi tiếng thể hiện cùng nhóm như Day by day, Fantastic baby, Bang Bang Bang... Đầu năm 2011, nam ca sĩ phát hành album solo đầu tiên V.V.I.P có lượng tiêu thụ hơn 50.000 bản. Sau đó, anh cho ra mắt mini album thứ hai có tựa đề Let’s talk about love vào năm 2013 và cũng tạo được thành công vang dội với số bản bán ra lên đến hơn 80.000.

Seungri - em út nhóm nhạc Big Bang.

Không chỉ thành công trong âm nhạc, Seungri còn hoạt động năng nổ trong cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình qua vai diễn đầu tiên trong vở nhạc kịch Sonagi năm 2008. Một năm sau, tài tử tiếp tục xuất hiện liên tiếp trong hai dự án điện ảnh Nineteen, Why did you come to my house. Ngoài ra, anh cũng góp mặt trong phim truyền hình trinh thám nổi tiếng Nhật Thám tử Kindaichi và phim dài tập Hàn Angel’s Eyes. Trong những năm gần đây, Seungri còn được biết đến với tư cách là một trong những doanh nhân trẻ tài năng của Hàn Quốc. Anh thành lập học viện âm nhạc, hãng thu âm với mục đích tìm kiếm những gương mặt mới có năng khiếu ca hát. Em út Big Bang cũng sở hữu nhiều quán bar, nhà hàng và nổi bật hơn cả là chuỗi nhà hàng mì Aori Ramen.

Nổi tiếng quá sớm, cuộc sống cá nhân của Seungri luôn gắn liền với những buổi tiệc ở club, bar, vũ trường. Anh thường được bắt gặp cầm rượu và vui chơi bên nhiều cô gái mỗi khi Big Bang không có lịch diễn. Trong những lần lưu diễn ở Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan... Seungri cũng thường đến những quán bar nổi tiếng tại đó để vui chơi. Anh từng bị bắt gặp hút bóng cười và thân mật cùng một cô gái lạ khi đến Việt Nam.

Seungri thác loạn tại tiệc sinh nhật năm 2017.

Năm 2017, Seungri khiến mọi người choáng váng với bữa tiệc sinh nhật riêng tư xa hoa lên đến hơn 540 triệu won (tương đương hơn 11 tỷ VND). Cụ thể, bữa tiệc riêng tư này diễn ra tại khu nghỉ dưỡng hạng sang Amanpulo thuộc đảo Palawan, Philippines. Theo Dispatch, Seungri đã thỏa thuận với những nhân viên nữ ở đây sẽ bao họ tới bến nếu có thể dẫn những cô gái xinh đẹp, "gái gọi cao cấp" khác đến. Có khoảng 150 vị khách đến tham dự tiệc sinh nhật của nam ca sĩ bao gồm nhiều chân dài, người mẫu Hàn Quốc, Trung Quốc và các nhà đầu tư của Burning Sun. Dispatch tiết lộ, bữa tiệc sinh nhật của Seungri được tổ chức để thử nghiệm cho hoạt động tại club Burning Sun.

Trong khoảng thời gian vừa qua, Seungri bất ngờ trở thành cái tên được tìm kiếm và bàn tán rộng rãi khắp Hàn Quốc sau khi liên tục dính líu đến những scandal nghiêm trọng. Ngọn nguồn câu chuyện bắt nguồn từ việc một nhân viên của club Burning Sun - nơi Seungri điều hành - bị cáo buộc có hành vi tấn công thô bạo với một người phụ nữ vào ngày 24/11/2018. Ông Kim Sang Kyo - nhân chứng của sự việc đã đứng ra bảo vệ khi người phụ nữ kia trốn ra sau lưng ông. Ngay lập tức, nhân viên và CEO club này đã hành hung Sang Kyo và "đổ vấy" tội quấy rối tình dục sang ông Kim. Theo một số nguồn tin, người tấn công ông Kim là khách VIP do Seungri đưa đến. CEO Burning Sun và Seungri được cho là đã chi một khoản tiền lớn để phía cảnh sát giữ im lặng.

Seung Ri tuyên bố giải nghệ sau khi bị nhấn chìm trong các bê bối 'động trời' Đoạn băng ghi lại hình ảnh nhân viên club Burning Sun lôi một cô gái vào phòng VIP

Ngày 30/1/2019, bản tin News 9 của đài KBS cũng tố cáo Seungri và nhân viên có hành vi tàng trữ, buôn bán, sử dụng chất gây nghiện, thuốc kích dục tại club. Cụ thể, thành viên Big Bang bị tố là người cung cấp "hàng cấm" cho những vị khách lớn tại phòng VIP của mình. Một ngày sau, chủ tịch công ty chủ quản của Seungri - Yang Huyn Suk - cũng lên tiếng bênh vực nam ca sĩ và khẳng định anh từ chức tại Burning Sun là vì sắp nhập ngũ chứ không phải muốn trốn tránh trách nhiệm. Chủ tịch Yang cũng nhấn mạnh, các hoạt động kinh doanh bên ngoài của nam ca sĩ không liên quan đến YG Entertainment.

Ngày 3/2/2019, Seungri đưa ra phát ngôn chính thức liên quan đến bê bối kéo dài suốt vài tháng qua. Anh tuyên bố, mình chỉ là đại diện hình ảnh của clun Burning Sun chứ không hề điều hành nên không biết gì về vụ việc tàng trữ, buôn bán ma túy, thuốc kích dục. Tuy nhiên, ngay sau khi lên tiếng thanh minh, Seungri đã bị Dispatch tố nói dối về chức vụ của mình trong club Burning Sun. Theo thông tin trên giấy phép kinh doanh, Seungri và hai người bạn thân của mình là đồng CEO của club, anh trực tiếp tham gia quản lý, điều hành mọi hoạt động của Burning Sun. Tờ báo này cũng khẳng định, chuyện cưỡng hiếp phụ nữ, sử dụng ma túy thác loạn ở Burning Sun là chuyện xảy ra hàng ngày.

Seungri xuất hiện tại club.

Khi mọi chuyện có dấu hiệu "chìm dần", ngày 13/2/2019 SBS funE đã đăng tải bức ảnh tự sướng của Seungri và Aena - người bị cáo buộc có liên quan đến buôn bán ma túy quy mô lớn. Tấm hình này khiến khán giả càng chắc chắn, Seungri có "nhúng tay" đến việc tàng trữ, cung cấp chất gây nghiện cho khách làng chơi. Hai ngày sau, cảnh sát đột kích vào Burning Sun và tìm thấy nhiều bằng chứng liên quan đến ma túy, chất kích dục. Sau đó, Burning Sun phải dừng hoạt động để phục vụ cho cuộc điều tra quy mô lớn về vấn đề ma túy, cưỡng hiếp và hối lộ.

Ngày 26/2/2019, Seungri và đối tác làm ăn CEO Yoo - chồng của nữ diễn viên Park Han Byul - bị tố cáo nằm trong đường dây môi giới mại dâm của Yuri Holdings (công ty mẹ của Burning Sun). Một ngày sau, Lee Moon Ho - CEO của Burning Sun - đã bị cảnh sát bắt giữ, ra lệnh cấm xuất cảnh, khám xét nhà riêng sau khi xác nhận anh này dương tính với ma túy. Buổi tối cùng ngày, Seungri cũng bị triệp tập đến sở cảnh sát để xét nghiệm. Kết quả cho thấy nam ca sĩ âm tính với ma túy.

Seung Ri chụp ảnh cùng Aena - nghi phạm buôn bán ma túy.

Ngày 28/2/2019, YG Entertainment đột ngột đem tiêu hủy hai tấn tài liệu khiến khán giả nghi ngờ công ty này có liên quan đến các bê bối của Seungri. Sau đó, đồng CEO của Burning Sun là Lee Moon Ho đã thừa nhận hối lộ cựu cảnh sát Kang số tiền 20 triệu won (khoảng 410 triệu đồng) để lấp liếm cáo buộc Burning Sun cho trẻ vị thành niên vào club. Vụ việc này được cho là có sự thông đồng của Seungri, khiến anh nhận thêm tội danh hối lộ.

Ngày 10/3 vừa qua, cảnh sát đột kích hộp đêm Arena - nơi Seungri giới thiệu khách đến mua dâm và thu giữ nhiều bằng chứng, dữ liệu liên quán đến việc môi giới mại dâm của Seungri. Nhiều đoạn chat có liên quan đến việc "dắt mối" mại dâm cho nhiều doanh nhân, xã hội đen của thành viên Big Bang bị đăng tải. Ngoài ra, SBS funE còn tố cáo nam ca sĩ cùng hai người khác trong giới giải trí đã phối hợp với nhân viên club đặt máy quay lén để ghi lại cảnh quan hệ tình dục của các cô gái cùng khách mua dâm.

Seungri trả lời phỏng vấn của báo chí.

Ngày 11/3 vừa qua, Seungri bất ngờ tuyên bố giải nghệ sau khi những bê bối liên tiếp xảy ra. Anh bày tỏ: "Tôi không thể chịu được việc gây tổn thương cho người khác chỉ để cứu lấy bản thân mình. Tôi cảm thấy khán giả nhìn mình như một tội phạm thiên cổ không thể tha thứ". Nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến những người hâm mộ đã ủng hộ mình trong hơn 15 năm qua. Anh tuyên bố: "Vì lợi ích và danh dự của Big Bang, YG Entertainment, tôi chính thức kết thúc sự nghiệp tại đây". Tuy nhiên, công ty chủ quản của nam ca sĩ cho biết đó là quyết định đơn phương của Seungri, chưa có sự thỏa thuận với YG.

Chỉ trong vòng hơn một tháng, em út của Big Bang bị vướng vào hàng loạt các cáo buộc liên quan đến pháp luật. Vụ việc của Seungri giờ không chỉ dừng lại ở phạm vi làng giải trí mà trở thành vấn đề mà chính phủ phải can thiệp. Thủ tướng Hàn Quốc cũng tuyên bố sẽ siết chặt điều tra và đưa vụ án trên ra ánh sáng. Hiện tại, Seungri phải tiếp nhận điều tra và chịu lệnh cấm xuất cảnh của Sở cảnh sát Seoul sau hàng loạt các cáo buộc liên quan đến những tội danh nghiêm trọng.

Thanh Huyền

Ảnh: Dispatch