Con trai Michael Jackson phát đồ ăn cho người nghèo

Khi còn sống, ông hoàng nhạc pop Michael Jackson cũng là một nhà từ thiện đầy nhiệt huyết. Michael từng thành lập tổ chức Heal The World năm 1992. Nam ca sĩ cũng làm việc với rất nhiều tổ chức từ thiện khác như USA for Africa, The Make-a-Wish Foundation hay The Elizabeth Taylor AIDS Foundation.