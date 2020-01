Con gái Madonna khoe dáng

Khi còn ở tuổi teen, cô từng hẹn hò nam diễn viên Timothee Chalamet - mỹ nam từng đóng trong Call Me by Your Name, Interstellar, A Rainy Day in New York và Lady Bird. Cả hai là bạn học cùng trường Trung học Âm nhạc và Nghệ thuật Fiorello H. La Guardia ở New York.