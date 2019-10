Chồng Kim khó chịu khi vợ mặc váy hở 0 Rapper Kanye West nói rằng những bức ảnh gợi cảm của Kim Kardashian làm tổn hại tới hình tượng người chồng, người cha của anh.

Kim từng mặc chiếc váy bó sát và xuyên thấu thương hiệu Thierry Mugler tới thảm đỏ Met Gala hồi tháng 5 vừa qua. Để định hình eo con kiến và tôn vòng một nóng bỏng, người đẹp 38 tuổi phải mặc corset siết chặt cơ thể và một chiếc quần lót bó bên trong. Kim mất tới 8 tháng để đặt may, chỉnh sửa bộ trang phục có một không hai này. Tuy nhiên đến phút chót, chồng cô - rapper Kanye West - lại kịch liệt phản đối.

Tập phim truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians vừa phát sóng hé lộ cuộc cãi vã gay gắt giữa vợ chồng Kim vào ngày trước lễ hội thời trang Met Gala. Kanye West cho rằng bộ váy sexy của vợ không phù hợp với anh khi đã trở thành người chồng, người cha đĩnh đạc. "Trong khi tôi đã thay đổi, hãy nhìn những cô gái này xem, hãy nhìn vợ tôi xem. Ồ, người vợ của tôi đang cảm thấy cần khoe thân giống như các cô gái khác", Kanye bực bội nói.

Kim mặc corset và quần bó sát để định hình vóc dáng trước khi khoác lên người chiếc váy xuyên thấu.

Rapper 42 tuổi giải thích: "Tôi đã không sớm nhận ra rằng điều này ảnh hưởng tới tâm hồn và tinh thần của mình - một người đàn ông đã kết hôn và sắp trở thành ông bố của 4 đứa con. Một chiếc corset trông không khác gì nội y. Nó rất hot nhưng mà nó hot cho ai chứ?".

Trước ý kiến chỉ trích của Kanye, Kim Kardashian bày tỏ sự thất vọng vì đến phút chót chồng mới lên tiếng. "Anh biết là đêm qua em đã rất lo lắng về chiếc váy bó sát này rồi và em không muốn chịu đựng thêm bất kỳ điều gì tiêu cực nữa", Kim nói. Tuy nhiên, chồng cô phản bác: "Em là vợ của anh. Anh cảm thấy bị ảnh hưởng nếu những bức ảnh của em quá sexy".

Kim phản ứng rằng chính Kanye West từng cổ vũ cô theo đuổi phong cách gợi cảm và khiến cô tự tin với cơ thể mình. "Thế nên chỉ vì anh đang trong quá trình biến đổi bản thân không có nghĩa rằng em cũng phải làm điều tương tự giống anh", Kim đáp.

Kanye phản đối nhưng cuối cùng anh vẫn tôn trọng quyết định của vợ và hộ tống Kim lên thảm đỏ Met Gala.

Kanye giận dỗi bỏ đi, kết thúc cuộc tranh luận. Rút cuộc, Kim vẫn giữ lựa chọn của mình và mặc bộ đồ tới Met Gala. Cô trở thành tâm điểm của lễ hội này giữa hàng trăm mỹ nhân bởi chiếc váy quá khác biệt và thân hình đồng hồ cát thắt eo đến khó tin.

Cũng trong tập phim này, Kim tiết lộ rằng corset quá chật đến nỗi cô không thể đi vệ sinh. Bà mẹ 4 con tính đến phương án xấu nhất là mắc tè: "Đó sẽ là vấn đề đấy, nhưng trong trường hợp khẩn cấp, tôi sẽ tè ra quần và nhờ em gái tôi lau chân giúp". Trước con mắt kinh ngạc của mọi người, Kim lạnh tanh phát biểu: "Tôi không nói đùa đâu. Em gái tôi có thể lau chân cho tôi".

Kim đi lại khó khăn trên thảm đỏ khi mặc corset siết eo.

Thực tế, Kim đã không gặp sự cố khó xử này. Tuy nhiên, chiếc váy khiến cô đau đớn và ngộp thở vì quá chật. Thêm vào đó, những hạt cườm đính trên váy cọ xát vào cơ thể khiến người đẹp vô cùng ngứa ngáy. Bởi vậy, đây có thể là lần duy nhất bà xã Kanye West bất chấp mọi phiền toái để khoe đường cong "chặt chém" như ở Met Gala vừa qua.

Hoài Vũ