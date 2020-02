Chị em Kim đánh nhau trên truyền hình 0 Kim Kardashian cãi nhau với em gái Khloe và ẩu đả với chị gái Kourtney trong mùa mới của show thực tế 'Keeping Up With The Kardashians'.

Chị em Kim đánh nhau trên truyền hình Trailer hé lộ cảnh chị em nhà Kim "siêu vòng ba" đánh nhau

Những hình ảnh này được hé lộ trong trailer mùa thứ 18 của show truyền hình xoay quanh gia đình Kardashian. Đoạn video mở đầu với cuộc tranh luận giữa ba chị em trong bếp. Khloe nói bằng giọng bất bình với Kim: "Tại sao chị có thái độ như vậy?". Kourtney thì cảnh báo em gái: "Đừng can thiệp vào chuyện không phải của mình". Còn Kim đáp lại: "Đừng nói thế trước mặt em". Đoạn cuối của trailer gây bất ngờ với cảnh ẩu đả giữa Kim và Kourtney. Họ hét lớn vào mặt nhau. Kourtney đẩy em gái ngã và Kim chống cự.

Kim (áo đen) ẩu đả với chị gái Kourtney.

Trang Unilad cho hay ba chị em gái nhà Kardashian rạn nứt từ mùa trước của 'Keeping Up With The Kardashians', khi Kourtney không muốn để lộ quá nhiều về gia đình riêng của mình trong show thực tế của mấy chị em, khiến Kim và Khloe khó xử.

Hiện tại, Kourtney tuyên bố rút lui dần khỏi chương trình truyền hình này để tập trung cho vai trò của một người mẹ. Nhưng cô khẳng định không từ bỏ hoàn toàn và hứa sẽ trở lại trong mùa sau. Nhắc đến chuyện này, Khloe bày tỏ cô sẽ rất nhớ chị gái khi quay chương trình. Dù vậy, cô ủng hộ lựa chọn của Kourtney và tin tưởng chị mình sẽ trở lại ở mùa sau.

Ba chị em nhà Kardashian: Kim, Kourtney và Khloe (từ trái sang).

Làm khách mời ở 'The Ellen DeGeneres Show', Kris Jenner - bà mẹ 64 tuổi của ba cô gái nhà Kardashian - cho biết bà không có mặt ở đó và rất buồn khi biết chuyện ẩu đả giữa họ. Jenner phủ nhận vụ mâu thuẫn này nằm trong kế hoạch tăng rating cho chương trình. "Tôi không thấy tụi nó như vậy từ thời trung học. Chỉ có trong một tập 'Keeping Up With The Kardashians' vào năm 2008, Kim gõ vào đầu Khloe khi bị 'chụp mũ' là ghen tị với xe hơi của em gái. Tôi đã mắng chúng không được làm chuyện ngớ ngẩn như vậy và bắt chúng hãy trưởng thành hơn", bà Kris Jenner nói.

Kourtney sinh năm 1979, Kim sinh năm 1980 và Khloe sinh năm 1984, đều hoạt động trong nghề người mẫu và kinh doanh. Gia đình Kardashian nổi tiếng chủ yếu qua show truyền hình thực tế về đời sống của họ lên sóng từ năm 2007 đến nay.

Phong Kiều (Theo Unilad, People)