Chị em Angela Phương Trinh mở quán chay 0 TP HCMAngela Phương Trinh và em gái Phương Trang cùng mở tiệm cơm chay bình dân ở Thủ Đức.

Đầu năm 2020, sau khi chia sẻ thông tin về việc ăn chay trọn đời, Angela Phương Trinh và em gái Phương Trang cùng xây dựng bếp chay nhỏ ở Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức (TP HCM). Angela Phương Trinh chia sẻ: "Ước mơ của tôi là gia đình tin sâu nhân quả và biết tu tập. Quán chay Tâm Đức là hoa trái của người thân quyết tâm làm ra vì tin sâu nhân quả, tôn trọng mạng sống của mọi loài. Quán chay bình dân muốn đem đến những bữa ăn tuy giản đơn nhưng đầy dinh dưỡng, sạch sẽ và hơn hết là trưởng dưỡng lòng từ bi với chúng sanh".

Angela Phương Trinh hướng em gái Phương Trang (áo xám) tu tập và ăn chay trường.

Sau hai năm tham gia tu tập và ăn chay trường, ngày 1/1, Angela Phương Trinh phát nguyện ăn chay trọn đời. Hành động của "Bà mẹ nhí" nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. "Chúng con đem tâm nguyện ăn chay nhằm hồi hướng công đức cầu nguyện quốc thái dân an, chúng sanh an lạc, cầu nguyện các bậc thầy trường thọ, gia đình và bản thân sức khoẻ, an lạc", chia sẻ của Angela Phương Trinh nhận được sự khen ngợi và cổ vũ của hơn 7.000 khán giả.

Tối 20/5, chị em Angela Phương Trinh - Phương Trang chia sẻ cùng khán giả hâm mộ về quán chay bình dân của gia đình.

Ngoài việc tu tập và ăn chay trường để giữ thân tâm bình an, Angela Phương Trinh còn muốn các thành viên trong gia đình cũng tin vào nhân quả và hướng mọi người đến với tu tập. Trong đó, Phương Trang cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều từ chị. Từ cách tham gia các khóa tu thiền tại Củ Chi, Phương Trang học chị ăn chay trường. Sau 5 tháng, từ 30/4, Phương Trang quyết định ăn chay trọn đời giống chị gái Angela Phương Trinh.