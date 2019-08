Châu Âu được dựng kỳ công trong phim 'Người Nhện'

Câu chuyện phim Người Nhện xa nhà (Spider-Man: Far From Home) trải dài ở nhiều thắng cảnh của châu Âu. Thực tế, phần lớn nội dung phim được thực hiện tại London, một số cảnh được ghi hình tại Praha và New York. Trong một chương trình, nam chính Tom Holland người Anh vui vẻ kể: "Phần 1 của phim tên là Người Nhện trở về nhà, nhưng tôi quay phim rất xa nhà, còn phần 2 tên là Người Nhện xa nhà, tôi lại quay phim ở nơi chỉ cách nhà bố mẹ tôi 20 phút đi xe".