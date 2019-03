Câu chuyện về 8 hình xăm trên lưng và cánh tay Jolie

Angelina Jolie cùng các con tham dự buổi công chiếu phim Dumbo ở Los Angeles ngày 11/3. Cô mặc đầm Versace khoe lưng trần quyến rũ. Khoảnh khắc Jolie quay nghiêng trên thảm đỏ, cô lộ tất cả 8 hình xăm lớn.

Angelina Jolie tại lễ ra mắt phim "Dumbo".

Các hình xăm trên lưng của Angelina Jolie đều mang tính biểu tượng, hầu hết là gửi gắm tình yêu của nữ diễn viên với 6 người con và Brad Pitt. Đặc biệt hình xăm lớn nhất giữa lưng mang ý nghĩa bùa phép thể hiện cho sự gắn kết thiêng liêng với Brad.

Cùng giải mã 8 hình xăm lớn mà Angelina Jolie đã hiếm hoi trưng trọn bộ trên thảm đỏ vào đầu tuần này.

Vị trí các hình xăm trên lưng và tay của Jolie.

1. Hình xăm tọa độ nơi sinh các con và Brad trên bắp tay trái: Trước đây, tại vị trí này Angelina đã xăm tên của chồng cũ Billy Bob. Sau khi có 6 người con với Brad Pitt (3 con đẻ và 3 con nuôi), cô thay thế bằng hình xăm kinh độ và vĩ độ nơi sinh của các con. Mỗi người con của Jolie và Brad Pitt chào đời ở một nơi khác nhau: Maddox sinh tại Campuchia, Pax Thiên tại Việt Nam, Zahara tại Ethiopia, cô con gái ruột Shiloh chào đời tại Nambia và cặp song sinh Knox - Vivienne lọt lòng ở Pháp.

Sau này, Jolie khắc thêm tọa độ nơi sinh của Brad Pitt là Oklahoma, Mỹ.

2. Hình xăm câu thần chú Phật giáo trên bả vai trái bằng chữ Khmer: Năm 2003, khi nhận nuôi Maddox ở Campuchia, Angelina đã xăm một câu thần chú để cầu nguyện may mắn cho người con trai nuôi của cô.

3. Hình xăm 3 chữ "Know Your Rights" dưới gáy: Đây là tên bài hát của nhóm nhạc The Clash mà Jolie rất yêu thích. Hình xăm được thực hiện năm 2004, là cách để nữ diễn viên tôn vinh sự trao quyền.

4. Hình xăm ngôi đền tượng trưng cho sự từ bi, bác ái.

5. Một câu thần chú Phật giáo cầu mong may mắn và thịnh vượng.

6. Hình xăm "bùa phép" lớn giữa lưng: Đây là những chữ tượng hình cổ thể hiện cho 4 châu lục và những nguyên tố cơ bản tạo nên sự sống trái đất gồm đất, nước, lửa và không khí. Hình xăm mang ý nghĩa bảo vệ cho chủ nhân nhưng với Angelina, nó còn mang biểu tượng gắn kết với Brad Pitt.

Năm 2016, Angelina và Brad đã bay sang Thái Lan để gặp nghệ nhân xăm hình Ajarn Noo Kanpai trong khi nữ diễn viên đang làm phim First They Killed My Father tại Campuchia. Jolie lựa chọn phương pháp xăm cổ Sak yant rất đau đớn với dụng cụ để khắc chữ lên da là một loại thanh thép có gắn mũi kim. Theo quan niệm của người Thái, hình thức xăm này cùng với những dòng chữ thiêng cổ có thể khơi dậy sức mạnh siêu nhiên, đồng thời là loại bùa hộ mệnh bảo vệ chủ nhân khỏi tai ương và đem đến những điều may mắn.

Theo tiết lộ của nghệ nhân, hình xăm trên lưng Angelina còn mang ý nghĩa "ràng buộc bạn đời". Bởi Brad Pitt đã dùng mực xăm của vợ để khắc một biểu tượng Phật giáo trên sườn trái của anh - một cách thể hiện sự gắn kết giữa hai vợ chồng.

Jolie chịu đau để xăm bùa Sak yant tại Thái Lan năm 2016.

Tuy nhiên, sự đời éo le, vài tháng sau khi cặp sao xăm hình ở Thái Lan, họ đã nổ ra trận cãi vã lớn và Angelina đệ đơn ly hôn vào tháng 9/2016.

7. Hình con hổ lớn ở thắt lưng: Năm 2004, Angelina xăm hình một con hổ Bengal dài hơn 30 cm và rộng hơn 20 cm nhờ bàn tay của một nghệ nhân khác ở Thái Lan. Hình xăm hổ tượng trưng cho quốc tịch Campuchia của Jolie. Cô đã xin nhập thêm quốc tịch đất nước chùa tháp sau khi đóng phim Bí mật ngôi mộ cổ tại đây.

Nữ diễn viên để lộ một phần hình con hổ ở thắt lưng.

8. Ký tự Ả rập ở cánh tay phải: Trong khoảnh khắc trên thảm đỏ đầu tuần này, Angelina cũng lộ hình xăm chữ Ả rập trên cánh tay phải có nghĩa là "sự quyết tâm". Nữ diễn viên Wanted muốn nhắc nhở bản thân về sức mạnh của ý chí.

Ngoài 8 hình xăm trên, Angelina Jolie còn có những hình vẽ hoặc ký tự nhỏ ở dưới thắt lưng, hông, bụng và cổ tay. Minh tinh Hollywood có tất cả 17 hình xăm trên cơ thể.