Cặp 'nàng 43 chàng 25' bị chỉ trích dối trá

Ham So Won và Jin Hua nói rằng tình hình tài chính của họ khó khăn vì Covid-19, lập tức nhận nhiều ý kiến phản bác.

Tham gia chương trình Flavor of Wife tập mới nhất hôm 7/4, Ham So Won cho biết khi Covid-19 bùng phát, chính quyền Hàn Quốc yêu cầu đóng cửa tất cả nhà máy trong vòng ba tháng. Vì thế, thu nhập của Jin Hua chồng cô không được như xưa: "Lương của anh ấy chỉ còn một nửa so với trước đây. Cả hai chúng tôi từng kiếm được tiền, nhưng giờ đây thì chỉ kiếm được 50% so với trước. Trong khi chi tiêu thì không giảm bớt chút nào".

Vợ chồng Ham So Won, Jin Hua.

Ham So Won cho biết nỗi lo về tiền bạc khiến hai vợ chồng mất ngủ, thậm chí là nghĩ ngợi căng thẳng. Jin Hua quyết định đi tìm việc gia sư dạy tiếng Trung tại Hàn Quốc, như một công việc làm thêm.

Những mô tả của cặp đôi Jin Hua - Ham So Won khiến khán giả bức xúc. Nhiều người cho rằng cặp vợ chồng chỉ giỏi "than nghèo kể khổ", trong khi mới vài tập trước đó họ còn dắt nhau đi mua nhà gần 1 tỷ won (gần 870.000 USD). Một số ý kiến cho rằng cặp vợ chồng đang cường điệu quá mức, hay "Hai người vẫn đang kiếm được tiền từ việc tham gia chương trình đó thôi". Số khác cho rằng Ham So Won nói dối về điều kiện kinh tế của gia đình cô.

Đây không phải lần đầu Ham So Won vấp phải chỉ trích. Cô từng bị chê ứng xử kém, thiếu lễ độ với mẹ chồng - một phụ nữ nhiệt tình, chịu khó và hết lòng vì con cháu. Cô từng hục hặc với chồng trước mặt mẹ chồng, khiến bà nổi cáu và đòi về Trung Quốc. Trong nhiều tập, bất hòa được đẩy lên căng thẳng, khiến người ở giữa là chồng Ham So Won cảm thấy rất bất lực. Dù vậy, cho đến hiện tại, mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu vẫn ổn thỏa, họ còn cùng nhau đi tập, kiểm tra sức khỏe, mua sắm.

Ham So Won sinh năm 1976, là diễn viên, từng được biết đến với vai diễn trong phim Tình dục là chuyện nhỏ. Cô kết hôn với doanh nhân Jin Hua (người Trung Quốc) kém 18 tuổi vào đầu năm 2018, sau vài năm tìm hiểu. Ngay sau đám cưới, cô có thai. Con gái đầu lòng của họ chào đời đầu 2019, và ngay lập tức góp mặt cùng bố mẹ trong show truyền hình thực tế.

Nguyễn Hương (Theo News)