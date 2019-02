Cặp 'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi' hứa hẹn tái ngộ

Trang giải trí Soompi đưa tin, Son Ye Jin và Jung Hae In mới đây nhận được lời mời đóng chính trong phim Spring Night (Đêm xuân) do đài MBC sản xuất. Đại diện của Son Ye Jin xác nhận, cô đang bàn bạc với phía đoàn làm phim, trong khi quản lý của Jung Hae In cho hay, nam diễn viên cần cân nhắc về dự án này, bởi đây chỉ là một trong các kịch bản anh được mời tham gia.

Jung Hae In và Son Ye Jin trong một cảnh phim lãng mạn của Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi.

Spring Night xoay quanh những vấn đề mà một cặp đôi gặp phải trước thềm hôn nhân. Vai nữ chính dự kiến dành cho Son Ye Jin là một nữ nhân viên thư viện. Giám đốc sản xuất của phim là Ahn Pan Seok - người từng điều hành đoàn phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi.

Son Ye Jin và Jung Hae In từng kết đôi ăn ý trong phim Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi trình chiếu đầu năm 2018. Sau cơn sốt yêu thích khắp châu Á, bộ phim mới đây một lần nữa làm nên thành công khi giành giải Phim truyền hình xuất sắc do Giải thưởng truyền hình châu Á trao tặng tại đêm trao giải 12/1.

Jung Hae In và Son Ye Jin là cặp tình nhân màn ảnh hot bậc nhất Hàn Quốc 2018.

Chênh lệch 6 tuổi, song cặp đôi chị em diễn rất ngọt ngào, tạo nên nhiều khoảnh khắc nồng nàn cho bộ phim và trở thành một trong những cặp đôi "nóng" nhất màn ảnh Hàn năm ngoái. Người hâm mộ của cả hai mong ngóng họ tái ngộ lần nữa trong dự án mới.

Cảnh quay lãng mạn của "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" Một số cảnh quay lãng mạn của Son Ye Jin - Jung Hae In trong 'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi'

Phong Kiều

Ảnh: Soompi