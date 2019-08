Cameron Diaz không hối hận khi lấy chồng, bỏ diễn xuất 0 Cô đào bốc lửa một thời Cameron Diaz thổ lộ rằng mình đã dành nửa cuộc đời cho công chúng và giờ là sống cho bản thân.

"Tôi bắt đầu trải nghiệm sự nổi tiếng khi 22 tuổi, cách đây 25 năm rồi. Khoảng thời gian ấy khá dài", Cameron Diaz chia sẻ trên tạp chí InStyle về lý do cô quyết định ngừng công việc đóng phim. Bộ phim cuối cùng Cameron tham gia là Annie năm 2014. Dù 5 năm đã trôi qua, nữ diễn viên 46 tuổi nói cô không hề nhớ diễn xuất.

Cameron Diaz có cuộc phỏng vấn hiếm hoi trên tạp chí InStyle.

Cameron kết hôn với rocker Benji Madden vào tháng 1/2015, sau 3 tháng đính hôn. Lấy chồng cũng là một lý do khiến thiên thần của Charlie "bỏ cuộc chơi". Cameron cho biết ông xã kém 6 tuổi là người rất tuyệt vời và cô hạnh phúc khi được dành trọn thời gian cho cuộc sống hôn nhân của mình.

"Kết hôn là điều tuyệt vời nhất xảy ra trong cuộc đời tôi", nữ diễn viên tâm sự. "Chồng tôi là người đàn ông không thể tốt hơn và anh ấy là bạn đời tuyệt vời của tôi. Tôi thực sự biết ơn vì có anh ấy trong đời".

Cameron và ông xã trong một chuyến du lịch.

Trong suốt những năm qua, Cameron Diaz trở thành một bà nội trợ đích thực, vun vén cho tổ ấm và hài lòng với cuộc sống bình lặng này. "Thật vui khi không ai biết mình đang làm gì, thời gian của tôi là dành toàn bộ cho tôi", nữ diễn viên bộc bạch.

Lúc này, Cameron đang tập trung cho công việc mới liên quan đến sự sáng tạo. Cô nói "dự án này có ý nghĩa nhất với tôi bây giờ": "Tôi thích làm thứ cho riêng mình. Tôi thích sự sáng tạo. Tôi cảm thấy rất ổn khi có thể dành thời gian cho bản thân để sắp xếp lại và chọn cho mình cách để quay lại với thế giới. Tôi đã quyết định như vậy và không còn tơ tưởng đến diễn xuất".

Cô đào tóc vàng sinh ra và lớn lên ở San Diego, bắt đầu khởi nghiệp bằng nghề người mẫu. Cô ký hợp đồng với công ty Elite Model Management năm 16 tuổi khi đang học trung học. 21 tuổi, Cameron đóng phim đầu tay The Mask với Jim Carey (năm 1994). Sau đó, cô tham gia hàng loạt bộ phim ăn khách như Charlie's Angels, My Best Friend's Wedding, There's Something About Mary, Being John Malkovich, Any Given Sunday, Vanilla Sky, Knight And Day... Cô cũng lồng tiếng công chúa Fiona trong loạt phim hoạt hình Shrek.

Cameron Diaz không hối hận khi lấy chồng, từ bỏ diễn xuất Cameron Diaz đóng cùng Tom Cruise trong Knight And Day

Cameron nói cô cảm thấy đã "hoàn thành những cuộc phiêu lưu mà mình tìm kiếm trong đời". Người đẹp chia sẻ: "Tôi đang ở một nơi tuyệt vời và thế giới giờ đã khác xưa rất nhiều. Giữa thập niên 1990 là một thời kỳ đỉnh cao, sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại. Tôi rất may mắn vì là một nhân chứng và tham gia vào thời kỳ đó".

Cameron (bên trái) và Demi Moore trong "Những thiên thần của Charlie".

Không chỉ từ bỏ đóng phim, Cameron còn không đóng quảng cáo và ký các hợp đồng thương mại. "Tôi không trao gửi cho bất kỳ ai nữa, bất kỳ thứ gì. Tôi sống cuộc sống của mình", cô khẳng định.

Ở tuổi ngoại tứ tuần, Cameron cảm thấy "hạnh phúc với từng khoảnh khắc trong cuộc đời". Nếu như năm 2008, cô miêu tả bản thân trên tạp chí InStyle bằng 3 từ "chăm chỉ, trẻ trung và biến đổi" thì giờ đây, cô gói gọn bằng 3 từ khác: "Tập trung, hài lòng, hạnh phúc".

