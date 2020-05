Cái kết được mong chờ của 'Thế giới hôn nhân' 0 Hai tập cuối của 'Thế giới hôn nhân' chuẩn bị phát sóng, fan kỳ vọng kết thúc tốt đẹp dành cho mẹ con Sun Woo và quả báo đối với người chồng tệ bạc Tae Oh.

Thế giới hôn nhân xoay quanh câu chuyện của nữ bác sĩ Ji Sun Woo (Kim Hee Ae đóng) khi phát hiện chồng ngoại tình. Dù thế giới tâm hồn như sụp đổ, cô vượt qua cơn bão lòng, biến mình từ kẻ bị "đá" trở thành người chủ động "đá" gã chồng bội bạc, bảo vệ con trai và những thứ thuộc về mình. Hai năm sau ngày ly dị, Tae Oh (Park Hae Joon đóng) - chồng của Sun Woo - trở về để trả thù vợ cũ. Cặp đôi vướng vào vòng luẩn quẩn của yêu và hận.

Chưa đầy một tuần ra mắt, đoạn trailer tập 15 của Thế giới hôn nhân thu hút hơn 1,7 triệu lượt người xem. Khán giả tại Việt Nam, Hàn Quốc, Indonesia, Trung Quốc... đều quan tâm phim, chờ đợi câu chuyện trong phim đi tới hồi kết. Trên trang Facebook gần 18 nghìn người theo dõi của phim tại Việt Nam, khán giả liên tục tranh luận về bộ phim và bày tỏ cái kết họ mong chờ. Hai tập cuối của phim sẽ phát sóng tối 15 - 16/5.

Sun Woo tìm được hạnh phúc mới

Trong phim gốc Doctor Foster của truyền hình Anh, con trai của cặp nhân vật chính bỏ đi sau thời gian dài chứng kiến bố mẹ đấu đá nhau, nữ chính tuy trả thù được chồng nhưng đánh mất đứa con. Đây là kết thúc bi kịch mà fan hy vọng Thế giới hôn nhân sẽ thay đổi.

Sau khi gia đình đổ vỡ, Joon Young (Jeon Jin Seo đóng) rơi vào trầm cảm. Cậu bé ngày càng xa cách mẹ Sun Woo, thậm chí ủng hộ bố hơn mẹ. Đa số khán giả theo dõi Thế giới hôn nhân đều bày tỏ bức xúc trước thái độ hỗn láo của Joon Young với mẹ, dù không ít người xót xa cho hoàn cảnh sống thiếu thốn tình thân của cậu bé.

Ở tập 14, quan hệ giữa hai mẹ con Sun Woo - Joon Young được cải thiện. Joon Young thấm thía tình thương mẹ dành cho mình. Chi tiết cảm động này giúp nhân vật đứa con lấy lại sự yêu quý của khán giả. Họ hy vọng, Joon Young sẽ trở về bên mẹ và hai mẹ con có cuộc sống yên ổn bên nhau.

Người xem cũng kỳ vọng sau nhiều tổn thương trong hôn nhân, Sun Woo sẽ tìm được mùa xuân thứ hai trong tình yêu, bên cạnh bác sĩ Yoon Gi (Lee Mo Saeng đóng). Yoon Gi là đồng nghiệp của Sun Woo, luôn quan tâm, giúp đỡ cô như một tri kỷ. Tuy từng có lúc bị nghi ngờ là kẻ "hai mặt", Yoon Gi thực sự dành cho Sun Woo tình cảm chân thành.

Yoon Gi được kỳ vọng là tình yêu mới của Sun Woo.

"Tiểu tam" bỏ đi, Tae Oh nhận trái đắng

Theo bản gốc, "tiểu tam" sẽ đưa con gái rời xa nam chính. Đây là chi tiết mà khán giả mong Thế giới hôn nhân giữ lại. Ở tập trước, "tiểu tam" Da Kyung (Han So Hee đóng) đã biết chuyện Tae Oh có tình một đêm với vợ cũ. Còn trailer tập sau cũng có hình ảnh Da Kyung rạn nứt với Tae Oh.

Từng lén lút ngoại tình với Da Kyung khi còn là vợ chồng với Sun Woo, Tae Oh không thể buông bỏ vợ cũ khi đã chung sống bên Da Kyung. Ở bên người này khao khát người kia, Tae Oh được fan Việt Nam nhận xét là gã đàn ông tham lam, ích kỷ và chỉ yêu chính bản thân mình. Vì vậy, họ mong nhân vật này gieo nhân nào gặp quả nấy.

Tae Oh không thể buông bỏ vợ cũ.

Hôn nhân gương vỡ lại lành của cặp đôi phụ

Ngoài tam giác tình yêu Sun Woo - Tae Oh - Da Kyung, Thế giới hôn nhân còn đề cập một đôi vợ chồng khác là Jae Hyuk (Kim Min Young đóng) - Ye Rim (Park Sun Young đóng). Jae Hyuk chung sống nhiều năm với Ye Rim mà không có tình yêu với cô. Anh nhiều lần ra ngoài lăng nhăng khiến Ye Rim đau khổ. Tới khi Ye Rim đòi ly hôn, Jae Hyuk lại mong muốn gương vỡ lại lành.

Vài tập gần đây, Jae Hyuk nỗ lực theo đuổi lại vợ, đề nghị được hẹn hò với cô như hai người yêu nhau. Về phần Ye Rim, cô buồn và hận người đàn ông này, nhưng không thể che giấu tình yêu dành cho anh. Khi Jae Hyuk liên tục tới nhà, gọi điện, nhắn tin, cô cảm thấy phiền phức. Nhưng khi anh không liên lạc, cô lại thấy trống vắng. Loạt chi tiết này khiến người xem thích thú và mong cái kết đẹp đẽ cho cặp đôi.

Cặp đôi phụ của Thế giới hôn nhân được kỳ vọng có kết thúc tốt đẹp.

