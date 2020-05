Các sao ồ ạt chia tay trong mùa dịch

Cuối tháng 4, tài tử Timothée Chalamet chia sẻ trên tạp chí Vogue rằng anh hiện độc thân. Nam diễn viên "Call Me By Your Name" và người mẫu Lily-Rose Depp - con gái Johnny Depp - đã lặng lẽ chia tay một thời gian. Cặp sao hẹn hò từ cuối năm 2018 sau khi đóng cùng trong phim "The King".