Các sao Hollywood sơ tán vì cháy rừng 0 MỹArnold Schwarzenegger cùng nhiều nghệ sĩ khác vội vã bỏ nhà đi di tản vào đêm 28/10 khi cháy rừng lan tới thành phố Los Angeles.

"Chúng tôi đã sơ tán an toàn lúc 3h30 sáng nay", Arnold Schwarzenegger - ngôi sao loạt phim Kẻ hủy diệt - viết trên Twitter. "Nếu các bạn ở trong vùng phải di tản, xin đừng chần chừ. Tôi rất biết ơn những lính cứu hỏa tuyệt vời nhất thế giới, họ là những người hùng thực sự, đã bất chấp hiểm nguy để bảo vệ người dân California".

Arnold Schwarzenegger sơ tán trong đêm vì hỏa hoạn. Ảnh: Reuters.

Lễ ra mắt phim Terminator: Dark Fate (Kẻ hủy diệt: Vận mệnh đen tối) của Arnold Schwarzenegger bị hủy vì thảm họa cháy rừng. Theo kế hoạch ban đầu, buổi lễ được tổ chức tại Rạp Trung Quốc ở Hollywood vào chiều tối 28/10.

Vợ cũ của Arnold, nhà báo Maria Shriver, cũng chia sẻ bà phải bỏ lại nhà cửa vì an toàn tính mạng: "Chúng tôi phải dời đi, nhưng giờ đã an toàn. Xin cầu nguyện cho những người hàng xóm của chúng tôi".

Hơn 500 lính cứu hỏa đã được huy động để xử lý vụ cháy. Ảnh: Reuters.

Nhà của diễn viên Ryan Phillippe, ngôi sao Marvel Clark Gregg, nữ diễn viên Sex and the City Kristin Davis, Busy Philipps... cũng nằm trong vùng nguy hiểm buộc phải sơ tán. Clark Gregg viết: "Tôi đã an toàn trong khách sạn cùng gia đình và đàn chó. Hệ thống báo cháy tuyệt vời của Los Angeles đã giúp chúng tôi thức dậy và di tản kịp thời".

Đạo diễn Peter Berg (cha đẻ của phim Deepwater Horizon, Friday Night Lights) chia sẻ video đám cháy đang lan đến gần nhà. "Một buổi tối đáng sợ", đạo diễn chú thích.

Đạo diễn Hollywood quay cảnh đám cháy tiệm cận nhà Cảnh đám cháy dữ dội được đạo diễn Peter Berg ghi lại

Theo Fox, vụ cháy rừng mang tên Getty bùng phát vào đầu giờ sáng thứ hai (28/10) ở phía tây đèo Sepulveda của Los Angeles đã thiêu rụi hơn 200 ha rừng và ít nhất 5 tòa nhà. Hơn 10.000 ngôi nhà ở Los Angeles buộc phải di tản khẩn cấp.

Hoài Vũ