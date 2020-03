Bradley Cooper kiệu con gái đi chơi

Vì bé Lea, ngôi sao "A Star Is Born" chuyển từ Los Angeles tới New York sống. Anh ở một căn hộ riêng gần nhà của Irina Shayk và con gái. Bradley và Irina giữ mối quan hệ bạn bè sau khi chia tay vào tháng 6/2019. Hai người chia sẻ quyền nuôi con và gần đây được trông thấy cùng đưa con đi ăn tối ở nhà hàng tại New York.