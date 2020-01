Brad Pitt nắm tay Jennifer Aniston

Sau lễ trao giải SAG Award, Brad Pitt gặp vợ cũ, Jennifer Aniston, tại hậu trường. Hai người vồn vã chào hỏi và chúc mừng nhau khi cùng thắng giải. Brad đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc với phim điện ảnh "Once Upon a Time in Hollywood" trong khi Jennifer giành giải Nữ diễn viên xuất sắc phim truyền hình tâm lý với "The Morning Show".