Brad Pitt nằm ngủ trưa trên taxi nước ở Venice

Tài tử vừa trở về từ Cannes (Pháp) sau khi dự liên hoan phim. Tác phẩm điện ảnh "Once Upon a Time in Hollywood" do Brad Pitt và Leonardo DiCaprio đóng chính tuy không đoạt giải Cành cọ vàng nhưng gây tiếng vang lớn. Sắp tới, Brad sẽ bận rộn đi quảng bá bộ phim này trước khi phim được công chiếu rộng rãi từ ngày 26/7.