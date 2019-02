Brad Pitt hẹn hò Charlize Theron

Cuối tuần trước, Brad Pitt được bắt gặp sánh đôi cùng Charlize Theron trong buổi chiếu phim tối thứ bảy. Sau khi xem If Beale Street Could Talk, bộ phim do Brad làm giám đốc sản xuất, cả hai có những giây phút riêng tư bên nhau tại một quán bar. Trong khi Charlize Theron uống cocktail, Brad Pitt chỉ dùng nước khoáng. Cả hai tỏ ra thân mật và không ngừng trao nhau những cử chỉ lãng mạn.

Brad Pitt có tình mới sau hai năm ly hôn vợ cũ.

Cặp tình nhân liên tục xuất hiện bên nhau trong một tháng trở lại đây. The Sun cho hay, nam tài tử 55 tuổi chính thức hẹn hò nữ diễn viên từng giành giải Oscar từ mùa Giáng sinh năm ngoái. Đây được cho là mối quan hệ tình cảm nghiêm túc của Brad Pitt kể từ khi chia tay Angelina Jolie vào năm 2016. Charlize đã tới thăm Brad Pitt tại tư gia ở Loz Feliz, Los Angeles (Mỹ) nhưng chưa gặp các con chung của anh với Jolie. Họ trải qua thời gian dài là bạn bè trước khi kết đôi nhờ sự mai mối của Sean Penn, bạn trai cũ của Charlize Theron.

Hai năm sau đổ vỡ hôn nhân, người hâm mộ lại thấy Brad Pitt tràn đầy hạnh phúc bên người tình mới. Anh chính thức bỏ rượu để theo đuổi lối sống lành mạnh. Trải qua thời gian căng thẳng giành quyền nuôi con, mới đây Brad Pitt và vợ cũ đã đi tới thỏa thuận cuối. Anh đưa Angelina Jolie 7 triệu bảng Anh và khoảng 900 nghìn bảng Anh tiền trợ cấp nuôi con.

Charlize Theron sinh năm 1975, là diễn viên, người mẫu Mỹ gốc Nam Phi nổi tiếng với các bộ phim The Devil's Advocate (1997), Mighty Joe Young (1998) và The Cider House Rules (1999). Năm 2003, cô tham gia Monster - vai diễn nữ sát nhân hàng loạt Aileen Wuornos đã mang về cho Charlize tượng vàng Oscar và một giải Quả Cầu Vàng, giúp cô trở thành người Nam Phi đầu tiên thắng giải Oscar ở hạng mục chính về diễn xuất.

Trước khi đến với Brad Pitt, Charlize từng hẹn hò nam tài tử Sean Penn và chia tay vào năm 2015. Cô cũng trải qua mối quan hệ tình cảm kéo dài hơn 9 năm với diễn viên Stuart Townsend.