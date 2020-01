Brad Pitt háo hức gặp Jennifer Aniston 0 MỹTài tử Brad Pitt chia sẻ trên thảm đỏ Quả cầu vàng rằng anh sẽ đi tìm vợ cũ Jennifer Aniston để chào hỏi khi họ cùng tham dự lễ trao giải tối 5/1.

Jennifer Aniston và Brad Pitt tại lễ trao giải Quả cầu vàng tối 5/1. Ảnh: AP, Shuterstock.

Phóng viên trang ET có cuộc phỏng vấn nhanh với Brad Pitt trên thảm đỏ Quả cầu vàng 2020 ở Beverly Hills. Khi được nói rằng người hâm mộ đang rất mong chờ nhìn thấy ảnh nam diễn viên chụp cùng Jennifer Aniston, Brad liền cười đáp: "Ồ, tôi sẽ chạy đi tìm Jen. Cô ấy là một người bạn tốt".

Brad vui vẻ tâm sự tiếp: "Đó là sự hội ngộ quan trọng thứ hai của cô ấy trong năm phải không? Tôi hiểu mà. Mọi người đã nói như thế".

Theo Us Today, Brad Pitt và Jennifer Aniston đến thảm đỏ cách nhau khoảng 20 phút. Trong khán phòng, cặp đôi cũ ngồi không quá xa nhau và có rất nhiều cơ hội để gặp gỡ. Sau hơn chục năm, đây là lần đầu tiên Brad và Jen tham dự một sự kiện cùng nhau khi đều được đề cử. Brad nhận đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc với phim điện ảnh Once Upon a Time in Hollywood trong khi Jen có đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình The Morning Show.

Brad và Jennifer ngồi hai bàn cạnh nhau trong khán phòng Quả cầu vàng.

Brad - Jennifer kết hôn năm 2000 và ly hôn năm 2005 vì Brad tìm được tình yêu mới là Angelina Jolie. Cuộc ly hôn từng khiến Jennifer chịu nhiều tổn thương và cô cắt đứt liên hệ với chồng cũ suốt nhiều năm. Cuối năm 2016, khi Brad chia tay Angelina, anh đã chủ động liên lạc với Jennifer và họ nối lại mối quan hệ bạn bè. Brad từng đến dự sinh nhật 50 tuổi của Jen vào tháng 2/2019 và vừa đến nhà cô dự tiệc Giáng sinh vào tháng trước.

Jennifer và Brad trên thảm đỏ Quả cầu vàng 2002 khi còn là vợ chồng.

Hoài Vũ