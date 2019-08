Bố Kylie Jenner choáng trước thành công của con gái

Tỷ phú Kylie Jenner vừa mở văn phòng mỹ phẩm ở Los Angeles. Cô mời bố - ngôi sao chuyển giới Caitlyn Jenner - tới thăm nơi làm việc của mình. Choáng ngợp trước cơ ngơi rộng lớn của con gái út, Caitlyn chia sẻ hình ảnh nội thất văn phòng trên Instagram cùng dòng thổ lộ đầy tự hào: "Cách đây 20 năm, khi mẹ con và bố thay bỉm cho con, dạy con những bước đi đầu đời và ru con ngủ, chúng ta không hề nghĩ rồi một ngày con sẽ đạt được những điều như thế này".

Văn phòng làm việc của Kylie Jenner được bố cô tự hào khoe trên mạng xã hội.

Đáp lại lời bày tỏ của bố, Kylie viết dưới dòng bình luận: "Con yêu bố!". Cô trẻ nhất trong số 6 người con của Caitlyn Jenner nhưng là người thành công và giàu có nhất. Theo thống kê của tạp chí Forbes đầu năm nay, tổng tài sản của Kylie đã cán mốc 1 tỷ USD. Cô được vinh danh là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới ở tuổi 21.

Kylie và bố.

Trong khi đó, bố của Kylie có tài sản khoảng 100 triệu USD. Caitlyn Jenner từng là vận động viên điền kinh mang về huy chương vàng Olympic cho nước Mỹ. Từ năm 2007, Caitlyn kiếm tiền nhờ tham gia show truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians. Sau khi ly hôn mẹ của Kylie, Caitlyn chuyển giới và làm show truyền hình I Am Cait kể về hành trình "lột xác" từ nam thành nữ.

Kylie cũng như những người con khác từng rất sốc khi Caitlyn công khai giới tính thật. Tuy nhiên cô đã ủng hộ và trở thành người gần gũi nhất với bố trong suốt những năm sóng gió gần đây. Vì cuộc sống riêng bận rộn, nữ doanh nhân sinh năm 1997 cũng ít khi gặp bố. Caitlyn Jenner hiện sống cùng bạn gái 22 tuổi tại biệt thự riêng ở Malibu, California.

Hoài Vũ (Theo Mail)