Biểu hiện bất thường của Sulli trước khi chết

Sulli hôm 29/9 xuất hiện trong một đoạn livestream trên Instagram ghi lại quá trình làm tóc, trang điểm. Nữ ca sĩ không mặc nội y, để lộ ngực, nhưng thái độ rất điềm nhiên, bất chấp những phản ứng dữ dội của nhiều người về việc cô ăn mặc phản cảm. 11 ngày sau vụ việc, chiều 14/10, nữ ca sĩ được tìm thấy trong tình trạng đã tắt thở tại nhà riêng ở Seoul, nguyên nhân ban đầu được cho là treo cổ tự tử. Không một di chúc hay thông điệp nào được để lại.

Sulli chấm dứt cuộc đời ở tuổi 25.

Sulli được cho là đã trải qua một giai đoạn tâm lý không ổn định. Từ một cô gái trong sáng, đáng yêu của nhóm f(x), sự thay đổi của Sulli khiến nhiều người choáng váng. Nhiều ý kiến cho rằng Sulli thay đổi từ khi vướng vào mối quan hệ tình cảm với Choiza - ca sĩ nhóm Dynamic Duo. Năm 2013, khi bắt đầu yêu Choiza, Sulli từ một cô gái ngoan ngoãn đã thay đổi tâm tính, thường có những trò quậy phá lố lăng và trở nên thoáng hơn trong quan điểm về tình dục. Không chỉ ăn mặc hở hang, tư thế khêu gợi, Sulli thi thoảng còn đăng tải những bức hình khiếm nhã có nội dung về sex, khiến không ít fan "nóng mặt".

Năm 2016, cô được đưa đến viện với một vết cắt cổ tay dài khoảng 5cm, làm dấy lên tin đồn nữ ca sĩ tự tử bất thành. Mặc dù công ty quản lý phủ nhận, nhiều nguồn tin thân thiết cho hay Sulli muốn tìm tới cái chết.

Năm 2017, Sulli chia tay bạn trai Choiza sau 3 năm gắn bó. Sau khi kết thúc mối quan hệ này, tần suất tung ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội của Sulli tăng đột biến, cô trở nên nổi loạn, ngông cuồng. Nữ ca sĩ còn bị chửi rủa là "biến thái", "bệnh hoạn" khi nhiều lần hôn hít mèo cưng, liếm láp mèo.

Sulli thường xuyên thả rông ngực và phản ứng quá khích.

Tháng 6/2017, Sulli tiếp tục thành tâm điểm chỉ trích khi đóng phim Real cùng nam diễn viên Kim Soo Hyun và thả rông hoàn toàn bộ ngực trước ống kính. Rất nhiều người cho rằng Sulli hư hỏng, không còn là "ngọc nữ quốc dân", còn kêu gọi tẩy chay cô.

Đầu 2019, Sulli thản nhiên nắn bóp ngực giữa quán nhậu trong trạng thái rất phấn khích vì rượu, và tuyên bố: "Mọi người lo cho tôi à? Không ai phải lo cho tôi hết, tôi ổn".

Nữ ca sĩ nắn bóp ngực khi đang livestream hồi tháng 4/2019.

Gần đây nhất, khi tham gia show truyền hình Reply Night của JTBC, nữ ca sĩ cho biết cô cảm thấy cuộc sống "trống rỗng", bởi dù trong lòng mệt mỏi, cô vẫn phải giả vờ hạnh phúc, giả vờ vui vẻ trước mọi người. Khi đó, nhiều người khuyên cô nên bớt căng thẳng và "sống thật" hơn, nhưng không ai nghĩ rằng nữ ca sĩ tìm đến cái chết bất ngờ như vậy.

Nữ ca sĩ khi đi sự kiện năm 2018.

Sulli khởi nghiệp với vai công chúa Sun Hwa trong phim The Ballad of Seodong. Năm 2009, cô ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc f(x) và nhanh chóng được yêu thích bởi hình ảnh xinh đẹp, trong sáng. Từ 2014, Sulli dần rút lui khỏi làng nhạc, và tới 2015 thì chính thức rời nhóm f(x) để tập trung vào diễn xuất. Lý do nữ ca sĩ rời làng nhạc được quản lý giải thích là "chịu quá nhiều áp lực". Sau đó, Sulli bắt đầu đóng phim, cô tham gia một số phim như Ông hoàng thời trang, Real, Hải tặc, Gửi người đẹp xinh...

Sulli trong phim đầu tay - 'Bài Ca Sơ Đông' Sulli trong phim "The Ballad of Seodong"

Nguyễn Hương (Theo News)