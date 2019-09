Bella Mai vào vai đoản mệnh

Đỗ Minh Quân, ca sĩ thể hiện MV 'Yêu hết tâm can', chủ yếu hoạt động ở nước ngoài, được biết đến sau khi giành giải Á quân Giọng hát Việt toàn cầu tại châu Âu 2017. Anh từng về Việt Nam ra mắt MV 'Come back to me'.