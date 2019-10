Bằng Kiều sợ ế 0 Từ khi chia tay Dương Mỹ Linh, ca sĩ Bằng Kiều chưa bước vào mối quan hệ chính thức nào và biết rằng nhiều cô gái sợ gia cảnh của anh không dám tiến tới.

- Cách đây hơn một tháng, phát ngôn không biết Dương Mỹ Linh có người yêu mới của anh bị nhiều người bàn tán. Anh nghĩ gì về điều đó?

- Tôi thực sự không để ý đến chuyện của người khác nên không biết thật mà. Nhiều chuyện ở trong giới được cả nghìn người biết đến rồi nhưng tôi vẫn không hề biết gì. Sau khi chia tay, tôi và Linh mỗi người có một cuộc sống riêng rồi.

- Anh và bạn gái cũ giữ mối liên hệ thế nào sau khi chia tay?

- Tôi là lý do khiến cô ấy sang Mỹ và cũng là người bảo lãnh cô ấy nên có nhiều thứ liên quan về luật pháp, giấy tờ. Chia tay rồi nhưng tôi vẫn tạo mọi điều kiện và hỗ trợ cô ấy mọi thứ có thể về thủ tục hành chính để ở lại Mỹ. Khi cần gì, cô ấy gọi cho tôi. Từ khi có thẻ xanh 10 năm, cô ấy không gọi cho tôi nữa. Tôi hiểu là cô ấy đã có cuộc sống riêng rồi nên cũng không bao giờ chủ động gọi cho cô ấy.

- Sau khi chia tay Dương Mỹ Linh, anh tìm kiếm một người phụ nữ thế nào?

- Tôi có tìm đâu. Tôi duy tâm lắm, luôn nghĩ rằng cái gì cũng là do duyên số cả nên có muốn tìm cũng chẳng được, hãy để mọi thứ tự nhiên.

Bằng Kiều và Dương Mỹ Linh khi còn mặn nồng.

- Từ đó, anh thường rung động với người phụ nữ thế nào?

- Rung động thì nhiều lắm vì tôi cứ thấy cô nào xinh là rung động. Thế nhưng, từ đó đến giờ, tôi chưa bước vào mối quan hệ chính thức nào. Từ năm 2014 đến nay, tôi không ở một nơi cố định mà cứ chạy show lung tung. Phụ nữ đa phần không thích những người không ổn định như tôi. Có người còn thẳng thừng từ chối cơ, tôi tỏ tình hẳn hoi là anh thích em lắm mà người ta chỉ trả lời "Anh bị điên à?".

- Anh đối diện với cảm giác bị từ chối thế nào?

- Tôi không sốc lắm. Tôi biết hoàn cảnh của mình là thế nào mà, khó có ai chấp nhận được những người như tôi. Các cô gái thường ngại gia cảnh của tôi nên bây giờ tôi vẫn ế chỏng ra (cười).

- Gia cảnh đó là gì?

- Tôi có mẹ già và 3 thằng con nên ai nhìn thấy cũng sợ.

- Việc anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với vợ cũ, ca sĩ Trizzie Phương Trinh, có liên quan gì đến chuyện anh ế?

- Tôi không nghĩ đó là điều to tát nhưng nếu người đến sau không chịu hiểu vấn đề thì đúng là mệt thật. Có lẽ vì các lý do tổng hòa lại nên tôi đang sợ ế đây này.

- Mối quan hệ của anh và vợ cũ hiện như thế nào?

- Chúng tôi là bạn bè thân thiết. Nhiều người cứ bảo vợ chồng chia tay rồi thì khó có thể làm bạn nhưng tôi không thấy vậy. Cả tôi và Trizzie đều coi các con là ưu tiên hàng đầu nên luôn làm mọi cách để chúng cảm thấy vui vẻ nhất. Các cặp vợ chồng trở nên căng thẳng, không nhìn mặt nhau sau khi ly dị hầu như đều xuất phát từ xung đột quyền lợi còn chúng tôi thì không có chuyện đó. Khi xác định con là số một thì tất cả những thứ khác sẽ thành nhỏ.

Ngoài chuyện con cái, chúng tôi còn là đồng nghiệp của nhau. Tôi và bà ấy thường hỏi ý kiến về lĩnh vực sở trường của người kia. Về cuộc sống riêng, tôi biết bà ấy có bạn trai và bà ấy cũng biết khi tôi có bạn gái.

- Vợ cũ có vai trò thế nào trong cuộc sống của anh?

- Quan trọng chứ. Mẹ ba đứa con của mình không quan trọng thì còn người phụ nữ nào quan trọng nữa.

Bằng Kiều và vợ cũ - ca sĩ Trizzie Phương Trinh - giữ quan hệ bạn bè thân thiết sau khi chia tay.

- Anh nghĩ sao về khả năng tái hợp với vợ cũ?

- Người Mỹ có câu 'Never say never' (không bao giờ nói không bao giờ'. Tôi rất tâm đắc câu ấy nên không dám nói rằng sẽ không bao giờ quay lại với bà ấy vì sợ điều đó xảy ra thật. Thực tế là chúng tôi đang rất hạnh phúc với hiện tại.

Có cho tiền chắc Trizzie cũng chẳng lấy chồng nữa đâu. Cuộc sống của bà ấy giờ quá thoải mái, chẳng ai ngăn cản, không phải xin phép ai, con cái đề huề, gia đình ở bên và công việc vẫn đang tốt đẹp. Bà ấy thấy mỹ mãn rồi nên không tội gì mà thay đổi đâu.

Đã sống với nhau 10 năm nên chúng tôi biết khi ở cạnh và không ở cạnh khác nhau ra sao. Không làm vợ chồng nữa nhưng cả hai đều tôn trọng nhau, thoải mái về mọi thứ, vui khi thấy người kia làm được điều họ thích. Từ khi chia tay, bà ấy giỏi lên và tôi cũng giỏi lên, vậy thì kéo nhau lại làm gì. Chỉ có hâm mới làm thế thôi. Những trải nghiệm trong suốt 10 năm chung sống đã giúp chúng tôi nhận ra điều đó.

- 10 năm ấy với anh là dài hay ngắn?

- Là vừa, chẳng dài cũng chẳng ngắn.

- Sự cô đơn trong đời sống riêng ảnh hưởng thế nào đến giọng hát của anh?

- Khi cô đơn, tôi hát hay hơn vì bao nhiêu đau đớn đều tụ lại cả. Khi phơi phới vì tình yêu, tôi hát những bài tâm trạng không còn thấy buồn nữa. Bây giờ, những bài hát tôi thể hiện đều đớn đau và xót xa lắm. Chỉ khi không có ai và cảm nhận rõ sự cô đơn, tôi mới thấy mình hát thấm và chạm hẳn vào trái tim người khác sâu sắc như thế. Tôi hát bài buồn khi hạnh phúc nghe vô duyên lắm.

Bằng Kiều ở tuổi ngoài 40.

- Anh đã cô đơn bao lâu rồi?

- Lâu lắm rồi đấy nhưng tôi không nhớ chính xác là bao lâu.

- Trong "Đêm tình nhân 6" diễn ra vào 20/10, anh sẽ hát như thế nào?

- Tôi không đặt mình là trung tâm mà lên chủ đề rồi tìm các ca sĩ, bài hát thích hợp với nội dung đó. Tôi không dám nói những điều đao to búa lớn về chương trình do mình làm mà muốn để khán giả tự cảm nhận. Là người thực hiện chương trình, tôi rất áp lực với việc giữ cho Đêm tình nhân luôn tươi mới và được khán giả đón nhận sau khi đã trải qua 5 mùa.

Sau mỗi đêm diễn, khán giả đều đặt vé cho đêm tiếp theo. Đêm tình nhân 6 hiện cũng đã gần hết vé, chỉ còn vài trăm chiếc thôi. Khán giả tinh ý lắm, không chịu bỏ tiền cho những gì không xứng đáng đâu. Tôi rất tâm huyết với đêm nhạc này nên sẽ làm những điều tốt nhất cho nó. Đêm tình nhân từ trước đến nay cũng không bao giờ có ca sĩ hát lót, ai tham gia chương trình cũng có giọng hát đặc sắc và sở hữu lượng khán giả rất lớn.

- Các con anh đều thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ bố. Anh nghĩ sao về việc đưa các con về nước tham dự đêm nhạc do mình thực hiện?

- Tôi cũng có ý định cho Beckam về diễn với bố cho vui nhưng chuyện đó còn phụ thuộc vào lịch học của con nên phải để từ từ đã. Tôi không muốn đưa con đi diễn sớm quá vì sợ cháu ham rồi chểnh mảng chuyện học hành. Những thằng mê sân khấu thì đã dính vào là khó dứt ra được lắm, chẳng tha thiết gì những thứ khác nữa đâu. Bây giờ, tôi muốn con tập trung cho việc học chuyên môn, đàn hát cho thật giỏi đi rồi mới tính gì thì tính.