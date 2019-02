Jennifer miệt mài học múa cột.

Jennifer Lopez vừa bắt đầu tập luyện cho vai diễn mới - một vũ công của câu lạc bộ thoát y trong phim The Hustlers. Giọng ca On The Floor học múa cột với một huấn luyện viên trong phòng tập ở Miami, Florida. J.Lo gây ngạc nhiên khi tiếp thu lời hướng dẫn một cách nhanh chóng và thể hiện động tác uốn người thành thục. Trong bộ đồ sexy, nữ ca sĩ khoe vóc dáng săn chắc và trẻ trung bất chấp tuổi tác.

Bạn trai trầm trồ khi xem Jennifer Lopez học múa cột Bạn trai quay cảnh Jennifer Lopez múa cột

Bạn trai cô - cầu thủ bóng chày Alex Rodriguez - không thể không thán phục trong khi quay lại bài tập của J.Lo. "Woww", Alex thốt lên. Jennifer mỉm cười trao ánh mắt tình tứ cho bạn trai khi kết thúc động tác. Cầu thủ 43 tuổi sau đó đã chia sẻ video này trên Instagram để khoe với người hâm mộ của anh.

Nữ ca sĩ sở hữu thân hình đáng ngưỡng mộ dù sắp bước sang tuổi 50. Bạn trai J.Lo không rời mắt khi quay lại video cô tập luyện.

Không chỉ học múa cột, Jennifer Lopez đang nỗ lực tập gym để có vóc dáng đẹp nhất cho vai diễn mới. Cô đăng tải các video bài tập của mình và khiến fan trầm trồ vì eo thon, thân hình khỏe khoắn không chút mỡ thừa.

Trong phim The Hustlers, Jennifer vào vai một vũ công thoát y cao cấp - người tập hợp nhóm cựu nhân viên trong câu lạc bộ thoát y để cùng nhau tìm cách lật ngược tình thế đối với những khách hàng phố Wall sau cuộc khủng hoảng tài chính. Phim do Lorene Scafaria làm đạo diễn, dựa theo bài phóng sự trên tạp chí New York Magazine. Phim được miêu tả là sự pha trộn giữa thể loại hình sự với câu chuyện về sức mạnh nữ quyền. Ngoài Jennifer Lopez, nữ chính Con nhà siêu giàu châu Á Constance Wu cũng góp mặt trong bộ phim này.