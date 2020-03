Bạn trai lần đầu lộ diện bên 'bé' Xuân Nghi

Ca khúc 'Umakeme' đậm chất R&B do nhà sản xuất Ox The Moron thực hiện. Đây là bài hát thứ ba Xuân Nghi cùng bạn trai đồng sáng tác, với sự hỗ trợ của hai người bạn là Kavy Huỳnh và Hoàng Thống (nhóm The Sheep). Kenny vừa diễn xuất vừa thể hiện phần rap trong MV.