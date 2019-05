Bạn trai Jang Ja Yun đột ngột xuất hiện sau 10 năm im lặng

Ngày 20/5, Ủy ban Tư pháp của Bộ tư pháp ra quyết định dừng điều tra vụ nữ diễn viên Jang Ja Yun bị lạm dụng tình dục. Phán quyết gây nhiều tranh cãi trong dư luận, không ít người phản đối và cho rằng sự việc đang bị chìm vào quên lãng. Trong khi đó, nhân chứng gần như là duy nhất của vụ án, diễn viên Yoon Ji Oh đã về Canada.

4 ngày sau khi phán quyết được đưa ra, một người đàn ông họ Choi tự xưng là bạn trai của Jang Ja Yun đã xuất hiện trong chương trình SBS funE để chia sẻ về mối quan hệ với nữ diễn viên quá cố. Trong những chia sẻ của mình, Choi bày tỏ không tin tưởng vào những lời nhân chứng Yoon Ji Oh đã khai, đồng thời cho biết muốn tìm ra chân tướng vì sao Jang Ja Yun tìm đến cái chết. Anh cho biết khi Jang Ja Yun qua đời năm 2009, Choi được yêu cầu tham gia vào nhiều buổi thẩm vấn của cảnh sát với tư cách nhân chứng.

Choi (giấu mặt) lần đầu tiên nói về Jang Ja Yun sau hơn 10 năm im lặng.

Trong đoạn ghi âm được SBS funE công khai hôm 24/5, Choi cho biết anh yêu Jang Ja Yun khoảng một năm, cho đến một tháng trước khi nữ diễn viên này treo cổ tự tử thì hai người chia tay. Anh mô tả về bạn gái cũ: "Jang Ja Yun bằng tuổi tôi, là một cô gái luôn tự tin, thông minh. Chúng tôi gặp gỡ 5 lần mỗi tuần và đến nhà nhau, tôi cũng đã gặp anh chị ruột của Jang Ja Yun ở nhà cô ấy. Jang Ja Yun mà tôi yêu, cô ấy chắc chắn không bao giờ biến mình thành công cụ giải trí cho bất cứ ai vì tiền. Cô ấy là một phụ nữ chỉn chu, kể cả đi chơi cùng nhau, cô ấy cũng thay đồ rất lịch sự. Jang Ja Yun nói rằng đó là nhiệm vụ của cô ấy, với tư cách một diễn viên".

Choi chia sẻ: "Khoảng thời gian chúng tôi chia tay, Jang Ja Yun đang uống thuốc điều trị chứng mất ngủ, cô ấy thường nói với tôi những câu đại loại như "Em kiệt sức", "Em muốn chết"... Khi chúng tôi gặp nhau hoặc trò chuyện điện thoại kể cả sau khi đã chia tay, cô ấy thi thoảng hỏi: "Em nên chết ở đâu?". Tôi chỉ có thể an ủi: "Em đừng làm như vậy". Thực sự tôi đã rất sốc khi nghe tin cô ấy chết tại địa điểm mà trước đây cô ấy từng đề cập đến".

Choi tiết lộ, một ngày trước khi treo cổ, bạn gái đã nhắn tin cho anh: "Em xin lỗi, em chỉ có thể nói rằng em xin lỗi". Choi nói suốt những năm qua, anh im lặng vì tôn trọng gia đình bạn gái, nhưng trong lòng, anh vô cùng day dứt, khổ đau vì không giúp cô thoát khỏi cái chết.

Cái chết của Jang hiện vẫn là một ẩn số.

Người đàn ông thừa nhận Jang Ja Yun trải qua khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên: "Cô ấy gặp rắc rối với công ty quản lý. Tôi từng hỏi Jang Ja Yun rằng cô ấy có cần sự giúp đỡ để tìm công ty mới hay không, nhưng cô ấy đã không nhận lời. Jang Ja Yun luôn mơ ước trở thành diễn viên. Nhiều bạn bè cùng thời với cô ấy đã thành danh, đảm nhận vai lớn, điều đó khiến cô ấy buồn bã".

Xung quanh tin đồn Jang Ja Yun nghiện ngập, hay bị lạm dụng tình dục, phải đi tiếp khách ở Bundang, Choi nói anh không hề hay biết: "Tôi đã đưa cô ấy từ Bundang trở về nhà vài lần, cũng có khi cô ấy không cần tôi đón vì có quản lý tới rước, và chúng tôi sẽ gặp nhau sau đó".

Cũng trong buổi trò chuyện với SBS, Choi nói về nhân vật nhân chứng Yoon Ji Oh: "Gần đây tôi đọc một số bài báo nói về người nhận mình là bạn thân của Jang Ja Yun, cô ta nói rằng Jang Ja Yun đã bị lạm dụng tình dục, Jang Ja Yun bị chuốc rượu. Cá nhân tôi nghĩ cô ta (Yoon Ji Oh) đã vượt quá giới hạn. Điều tối thiểu tôi có thể làm lúc này chính là ngăn chặn sự phỉ báng thêm nữa về người quá cố. Tôi đã không thể liên lạc với gia đình Jang Ja Yun kể từ khi cô ấy qua đời, nhưng tôi tin rằng họ cũng cảm thấy như mình". Anh kết luận: "Với tư cách là người thân cận của Jang Ja Yun, tôi chưa bao giờ nghe cô ấy đề cập đến Yoon Ji Oh, nhưng cô ta lại xuất bản hẳn một cuốn sách về Jang Ja Yun và còn bán những cuốn sách đó, thực sự là một điều tàn nhẫn".

Diễn viên Jang Ja Yun treo cổ chết năm 2009, cái chết của cô được ghi nhận là do tự tử. Trước khi mất, Jang Ja Yun để lại một tập văn bản, tiết lộ cô bị biến thành công cụ tình dục phục vụ nhiều quan lớn trong showbiz. Trong suốt 10 năm, nhiều đội điều tra đã được lập ra để tìm hiểu về vụ việc, nhưng không có bất cứ kết luận chính thức nào được đưa ra. Hiện tại, sau hơn một năm mở rộng điều tra, vụ án đã lại được khép lại.

Nguyễn Hương (Theo News)